El govern espanyol estudia un "permís retributiu" per a adults que hagin de cuidar menors amb covid

Falta una setmana perquè comenci el curs en algunes comunitats autònomes i l'equació de la "conciliació" no s'acaba de resoldre o, com a mínim, no per a famílies i professorat, que ja han expressat la seva inquietud. Entre les preguntes que es planteja aquests dies l'opinió pública hi ha què passaria si un alumne amb coronavirus ha de fer quarantena. És més, com s'ho fa l'adult que el cuida si treballa? Aquest dimecres la ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha avançat que el govern espanyol "treballa en diverses possibilitats, com ara una baixa laboral o un permís retribuït", per als adults que s'hagin de quedar a casa en cas que un menor hagi de fer quarantena.

En una entrevista a la Cadena SER, Celaá ha explicat que són fórmules que "encara s'han de tancar" però que "ja s'estan negociant". La ministra ha insistit que "si hi ha un menor en aquest cas, ha d'estar acompanyat per una persona adulta i no sol", i ha recordat que ja al principi de la pandèmia es va aprovar una "fórmula semblant". Celaá es referia al permís retributiu recuperable que l'executiu de Pedro Sánchez va tirar endavant al final de març, que assegurava que tots els treballadors obligats a confinar-se i que es dedicaven a activitats "no essencials" no deixessin de percebre el salari, tot i que un cop acabada la situació d'emergència havien de recuperar les hores de feina.

Aquesta setmana, el president de la Generalitat, Quim Torra, insistia en què Sánchez regulés un permís retribuït per als qui s'haguessin de quedar a casa amb els fills o persones dependents en cas de contagi, o per haver estat en contacte amb una persona amb covid-19. També la consellera de Sanitat, Alba Vergés, va dir ahir que "calia aprovar-lo immediatament". Amb tot, serà una de les propostes que aquest dijous el govern espanyol discutirà amb els consellers d'Educació de les comunitats autònomes en una reunió amb els ministres de Sanitat, Educació i Política Territorial i que busca tancar els serrells encara oberts de la tornada a l'escola.