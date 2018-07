Cellnex compra la Xarxa Oberta de Catalunya a Mediapro per desplegar la tecnologia 5G

Tradia, filial de l'operadora d'infraestructures de telecomunicacions Cellnex Telecom, ha acordat la compra de Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) a Imagina, del grup Mediapro, per 34 milions d'euros. L'adquisició de XOC, empresa concessionària dedicada al desplegament, operació i manteniment de les xarxes de fibra òptica, s'emmarca en l'objectiu de desenvolupament de la tecnologia 5G.



La concessió de la companyia, fins ara propietat del 'holding' empresarial del sector audiovisual Imagina, preveu tancar-se abans d'acabar el 2018. "Està molt bé aprendre i generar negoci als països en què ens trobem, i aquesta operació ens prepara per al futur", ha destacat el director financer de Cellnex, José Manuel Aisa.



Cellnex registra pèrdues durant el primer semestre

Malgrat el pragmatisme del director, la companyia ha assumit una pèrdua neta de 31 milions d'euros durant el primer semestre d'aquest any, un resultat negatiu que es contraposa als 17 milions d'euros de benefici que l'empresa va enregistrar el mateix període de l'any 2017.



Les xifres obtingudes són resultat de l'impacte que ha suposat la dotació de 55 milions d'euros per finançar el pla de prejubilacions i baixes incentivades pactat amb els comitès d'empresa de Retevisión i Tradia per al període 2018-2019. Sense l'aplicació d'aquesta contribució, Cellnex hauria obtingut un resultat net de 15 milions d'euros, un 11,76% intersemestral.



A banda, els ingressos de la companyia de telecomunicacions fins al mes de juny de l'any vigent s'han situat en els 439 milions d'euros, un 16% més que l'any anterior.