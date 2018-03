Cellnex també serà italiana: els Benetton la compraran per 1.500 M€

Després d’Abertis, una altra empresa de l’Íbex-35, Cellnex, deixarà d’estar en mans catalanes per passar a estar en mans italianes. El consell d’administració d’Atlantia va acordar ahir comprar un 29,9% de la gestora de torres de telecomunicacions, com ja va anunciar després d’anunciar l’acord amb ACS per controlar Abertis. D’aquesta manera, la italiana es quedarà amb una part del capital de la companyia i tot seguit la vendrà a Edizione SL, el hòlding de la família Benetton, que al seu torn són els principals accionistes d’Atlantia. El preu: 1.489 milions. Amb aquesta operació Atlantia evita comprar el 34% de Cellnex que fins ara controlava Abertis i, per tant, no es veurà obligada a fer una opa sobre el 100% del capital.

De fet, el conseller delegat de la concessionària italiana, Giovanni Castellucci, ja va avançar que si l’operació amb ACS tirava endavant no llançaria una opa sobre el 100% de Cellnex. Ara la italiana es dona un termini de deu dies a partir de la firma de l’opa per decidir què fa amb el percentatge restant, fins al 34%, que continuaria en mans d’Abertis. La compra de Cellnex es faria per un preu de 21,50 euros per acció, la xifra més alta de la forquilla que havia donat Atlantia. El preu encara estava un 3,4% per sota del valor de Cellnex al tancament d’ahir a la borsa, però clarament per sobre dels 14 euros amb què la companyia es va estrenar a la borsa fa tres anys.

Fonts del sector apunten que encara és massa aviat per saber si l’entrada dels Benetton implicarà canvis en la presidència de Cellnex. Al febrer, la companyia va nomenar president el que ja era conseller delegat, Tobías Martínez. Va ser quan Francisco Reynés va passar a presidir Gas Natural en el lloc d’Isidre Fainé.

Atlantia i ACS comuniquen l’opa

Cellnex era un dels efectes col·laterals -juntament amb el gestor de satèl·lits Hispasat- de l’operació d’Atlantia i ACS per comprar Abertis. De fet, ahir totes dues companyies van notificar a la CNMV que tiraran endavant l’opa conjunta. Concretament, Hochtief -la filial alemanya de la constructora de Florentino Pérez- ha demanat al regulador que introdueixi modificacions per incloure Atlantia a l’opa que va llançar a l’octubre, mentre que la italiana retirarà l’oferta inicial que va fer el juny del 2017.