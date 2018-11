Christian Terribas plega al capdavant del BBVA a Catalunya

El directiu més influent del BBVA a Catalunya plega. Christian Terribas ha decidit acollir-se a una prejubilació i abandonar així el seu càrrec, el de director de la territorial barcelonina del BBVA, a partir del pròxim 1 de gener. Així ho ha comunicat avui internament l'entitat als seus treballadors, que veuen com amb el moviment es desfà la bicefàlia organitzativa que va néixer al juliol del 2016. En aquell moment es va dividir Catalunya en dues territorials: la barcelonina, que es quedava Terribas, i la catalana, en mans de Xavier Llinares. Serà el propi Llinares qui es converteixi ara en l'únic director territorial a Catalunya.

L'adéu de Terribas coincideix en el final d'una etapa complexa al BBVA a Catalunya. L'entitat ha crescut molt en els últims anys a causa de les adquisicions d'Unnim, primer, i de CatalunyaCaixa, segon, de manera que es va convertir en el segon banc de Catalunya. Així, Terribas ha liderat la integració de totes dues entitats en el que és el segon banc d'Espanya.

El nou organigrama del BBVA català deixa l'alacantí Javier Linares com a màxim responsable del que pengen, d'una banda, 13 regions geogràfiques, i de l'altra sis departaments. L'altre home fort del banc serà Joan Piera, director de banca d'empreses. Aquesta direcció territorial tindrà la seu a Barcelona i també es portarà des de Terrassa. La seu de Sabadell tancarà.

En el sector financer català s'assenyala Terribas com al responsable que després de l'1 d'octubre el BBVA no entrés en una cursa per captar els clients que treien els dipòsits de CaixaBank i del Sabadell, que van patir una fuga de dipòsits d'administracions i empreses públiques encaminada a forçar un canvi de seu que va acabar produint-se. De fet, el Banco Santander va emprendre el camí contrari al del BBVA (llançant una agressiva campanya de captació de fons) que ha estat criticada en els dos grans bancs catalans.

Precedent

L'adéu voluntari de Terribas és el segon que es produeix en la cúpula catalana del BBVA. Al juliol del 2016 ja va plegar Xavier Queralt, fins aleshores conseller delegat de CatalunyaCaixa, que va estar al càrrec només dos anys després que el BBVA adquirís la fusió d'entitats catalanes.

Terribas portava al BBVA des de la seva fundació (el 1999, fruit de la fusió entre el BBV i Argentaria) i era considerat un dels directius de confiança del sempitern president del banc, Francisco González, que abandonarà el càrrec a finals d'aquest any.