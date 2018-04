El Circuit de Catalunya redueix les pèrdues fins als 7,5 milions

El Circuit de Catalunya va retallar les pèrdues en un 30% durant l’any passat fins a situar-les en els 7,5 milions d’euros, segons ha pogut saber l’ARA. Això es va deure en bona part al fet que la instal·lació va aconseguir augmentar els ingressos un 10%, fins a fregar els 25 milions. Tot i ser la xifra de pèrdues més baixa des del 2014, el recinte segueix sense trobar el camí de la rendibilitat. Fa temps que el Circuit de Catalunya està pendent de l’elaboració d’un pla que dissenyi l’estratègia per deixar de perdre diners. Aquest equipament va aconseguir beneficis durant els anys previs a la crisi: entre el 2006 i el 2008 va acumular uns guanys de 15 milions gràcies a la coincidència del boom econòmic i de l’èxit de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Des del 2009, però, ja s’acumulen 57,5 milions de pèrdues, que fins ara sempre han estat cobertes per la Generalitat.

Els responsables del Circuit havien d’elaborar un pla estratègic per al període 2017-2019, però el pla no s’ha realitzat i l’actual equip directiu, que presideix Vicenç Aguilera, espera que es formi Govern per poder acordar les mesures necessàries amb la nova administració catalana. “És una decisió de país -sosté Aguilera en conversa amb aquest diari-. Jo no puc negociar si no sé què vol l’accionista majoritari”, afegeix. La Generalitat té el 76% del capital del Circuit.

En ocasions s’ha plantejat la necessitat que el sector privat (especialment aquelles empreses que es beneficien de l’existència del Circuit) s’impliqui en la viabilitat del circuit, per exemple fent aportacions o amb un impost especial, però Aguilera no confirma si aquesta opció és damunt la taula. També s’ha rumorejat l’opció de posar un nom comercial al Circuit, però no està clar que hi hagi cap empresa disposada a pagar prou diners per cobrir les pèrdues anuals que genera el recinte.

El benefici del Circuit

Aguilera sosté que, en conjunt, el Circuit és beneficiós per a Catalunya, per l’activitat que genera i, en conseqüència, per la recaptació d’impostos (especialment, IVA) que aporta. Amb tot, tenir la Fórmula 1 té un cost elevat, en concret uns 24 milions d’euros anuals, que és el principal motiu de les seves pèrdues. Aguilera, però, considera que tenir la Fórmula 1 (que està garantida fins a l’any vinent) és vital per al recinte i llança un avís: “Si algun dia no la tinguéssim, després ens adonaríem del que hem perdut”.