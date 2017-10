El Círculo de Empresarios aplaudeix la intervenció de la Generalitat

El Círculo de Empresarios ha expressat avui "el seu més rotund i absolut suport" a la decisió del govern espanyol de restablir la legalitat constitucional a Catalunya per recuperar la normalitat mitjançant la celebració d'eleccions autonòmiques el 21 de desembre. En un comunicat, el fòrum que presideix Javier Vega de Seoane destaca que "en moments difícils com els actuals" les forces polítiques han de ser capaces d'aconseguir consensos, com demostra l'ampli suport parlamentari a les mesures del govern central obtingut al Senat.

Era fonamental posar fi a un procés independentista –continua el comunicat– que ha provocat "un importantíssim mal social i econòmic", a més de minar la convivència, el prestigi i l'economia, tant de Catalunya com del conjunt d'Espanya. Els empresaris fan a més una crida a tots els catalans perquè participin en els comicis del 21 de desembre, moment en què podran demostrar que "la responsabilitat i el seny és la característica d'aquest gran poble que tan positivament ha contribuït a l'èxit col·lectiu, sense parangó en la història d'Espanya, en aquests últims 40 anys".

També lamenten que molts catalans "benintencionats" hagin cregut en "aquesta Arcàdia feliç" de la qual les empreses no se n'anirien i en la qual oferirien més bons serveis dins de la Unió Europea, utopia que s'ha demostrat falsa.

El Círculo de Empresarios confia que la resta d'espanyols no facin un boicot de productes catalans i sàpiguen discriminar una majoria de "compatriotes catalans sensats i demòcrates" d'aquells que no han respectat les regles del joc i "han pretès irresponsablement conduir Catalunya a un cingle".