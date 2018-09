Foment promet davant dels empresaris que el corredor mediterrani estarà unit el 2021 en ample europeu

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha anunciat aquest migdia el compromís del govern central perquè el corredor mediterrani quedi definitivament unit des d'Algesires fins a la frontera francesa l'any 2021. El membre del govern central ha assegurat que aquesta unió es farà en ample europeu i que, per aquelles dates, només quedarà pendent alguna execució d'obres.

"Estem a la recta final", ha dit Ábalos, que ha afirmat que l'executiu central ha donat prioritat, des que està presidit per Pedro Sánchez, a la inversió en matèria d'infraestuctures ferroviàries. Segons les seves dades, el 80% del que s'ha invertit anirà a parar al ferrocarril. De la inversió en trens, el 40% és el corredor mediterrani. Així, segons el seu compromís, el març de l'any vinent s'hauran adjudicat tots els projectes constructius excepte tres.

En paral·lel, ha afirmat que el govern està en negociacions amb l'executiu francès i la Comissió Europea perquè el corredor pugui tenir continuïtat més enllà de la frontera.

Ábalos ha participat en un acte convocat per la plataforma El Corredor Mediterráneo, impulsat per l'Associació Valenciana d'Empresaris. El seu president, Vicente Boluda, ha denunciat que durant els lustres de reivindicació d'aquesta infraestructura "cadascú ha fet la guerra per la seva banda".

El president de la CEOE, Joan Rosell, ha apuntat que es tracta d'una infraestructura "estratègica per a Espanya i per a Europa", ja que comportarà una reducció de despeses i una millora de la competitivitat.

L'acte ha tingut el suport de més de 1.500 empresaris, entre els quals hi havia Jordi Gual (CaixaBank), Josep Oliu (Banc Sabadell), Artur Carulla (Agrolimen), Juan José Brugera (Colonial) i Juan Roig (Mercadona). També hi han assistit el president del País Valencià, Ximo Puig, el de Múrcia, Javier López Miras, i el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet.

Fa un any i mig el corredor mediterrani ja va ser un dels protagonistes al Palau de Congressos on avui s’ha celebrat l’acte empresarial. Llavors van ser mig miler de directius i patrons, alguns procedents de Madrid i molts hi van assistir fent cas de les peticions del llavors Govern de Mariano Rajoy que, enmig de l’anomenada 'operació diàleg', va prometre una inversió a Catalunya en quatre anys de 4.200 milions d’euros.