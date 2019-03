El Clúster de l'Automoció busca alternatives al macrocentre de FP de Martorell

El Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (CIAC) està buscant alternatives al macrocentre de formació professional de Martorell, que està bloquejat per diferències en el si del Govern, tal com ha informat aquest dijous l'ARA.

El president de CIAC, Josep Maria Vall, ha assegurat que sembla que el departament de Treball "no vol donar a aquest centre la importància que té per al sector", i ha indicat: "Si a nosaltres no se'ns vol, buscarem solucions". "Treballem en alternatives, perquè no podem esperar més", ha dit Vall, que ha donat a entendre que la indústria del motor està buscant acords amb altres centres formatius.

El president del CIAC ha destacat que en una reunió l'octubre passat semblava que tothom estava d'acord en impulsar aquest centre, que porta quatre anys aturat, i es va donar de termini fins al 31 de desembre per treure a licitació la gestió, però "malauradament no ha tirat endavant". Vall ha recordat que aquest centre estava preparat per acollir uns 13.000 alumnes per curs, per fer formació dual relacionada amb la indústria de l'automoció, i tot just en té un centenar que no són estudiants, sinó aturats que fan cursos de formació. "S'ha desvirtuat totalment", ha reblat.

Però les crítiques al Govern del responsable de CIAC no es limiten a aquest cas concret, sinó a la manca d'una estratègia per encarar el futur del sector de l'automoció a Catalunya. "És un moment d'oportunitats i de reptes", ha indicat Vall, que alhora ha indicat que s'està "perdent aquest tren" perquè les administracions no han fet plans estratègics.

"L'administració catalana, i també l'espanyola, fan tard –ha afirmat–. No hi ha un pla estratègic", que al seu parer ha de ser transversal i no mirar només a l'automòbil per reduir les emissions. En aquest sentit, per fer front als reptes que es plantegen per al 2030, hi hauria d'haver ja un pla estratègic acurat que analitzi la situació actual, els objectius que es volen assolir i les dotacions econòmiques necessàries.

El president del clúster ha sigut molt clar: "El 2030, si les empreses no fan els deures, possiblement el 75% hagin desaparegut". Uns deures que passen per adaptar-se al nou model del sector, basat en el concepte de mobilitat, el vehicle elèctric i la connectivitat. De fet, ha indicat que els canvis d'hàbits dels consumidors també afectaran el sector. Per exemple, entre el 2004 i el 2014 hi ha hagut una caiguda del 50% de conductors novells, potencials compradors de cotxes.

"Han canviat les necessitats de la gent", ha indicat Vall, i això demostra que la indústria de l'automoció viu un moment de transició social. Un altre exemple és la demonització del dièsel i l'opció cada vegada més tendent als cotxes elèctrics. "Si volem fer cotxes elèctrics hem de fer alguna cosa per portar a Catalunya fabricants de bateries", ha indicat el president del CIAC, que ha explicat que en aquest sentit la Xina va molt més avançada, i per això la indústria de l'automoció bascula des de l'Atlàntic cap al Pacífic, i els alemanys s'han posat les piles amb fortes inversions.

Les noves tecnologies no contaminants, com el cotxe elèctric o el de pila d'hidrogen, són els grans reptes del sector a què s'ha de fer front i, segons Vall, això només es podrà fer si les empreses catalanes busquen aliances amb empreses d'altres llocs molt basades en la tecnologia. Un exemple, ha indicat, és el de Ficosa, que es va aliar amb Panasonic i ara és més una empresa tecnològica que de components. "Han de ser socis no tant financers, sinó industrials, que complementin la cartera de productes", ha indicat el president del CIAC.

Més del 10% del PIB

El clúster va encarregar a KPMG una radiografia del sector de l'automoció a Catalunya per analitzar la situació i veure els reptes de futur. Un sector que, amb una facturació anual de 23.842 milions d'euros, suposa més del 10% del producte interior brut (PIB) de Catalunya i dona feina actualment a 143.400 persones entre ocupació directa, indirecta i induïda.

Però ja hi ha símptomes de canvi. El 2018 es van matricular a Catalunya 185.105 cotxes, un 2,8% menys que l'any anterior. I es van produir 542.484 vehicles, gairebé el 20% de tota la producció espanyola. El sector, però, no són només els dos grans fabricants, Seat –que l'any 2018 va batre tots els seus rècords de producció, vendes, facturació i beneficis– i Nissan –que acaba d'anunciar 600 acomiadaments a la planta de la Zona Franca–, sinó que hi ha una multitud d'empreses auxiliars i de components, moltes de les quals mitjanes i petites.

L'estudi destaca com a reptes de futur la pèrdua del pes d'Europa en el sector. Per al 2030 es calcula que menys del 5% dels cotxes es fabricaran a Europa. I per al 2040 es pronostica que un 30% dels cotxes seran de bateria elèctrica, un 23% seran elèctrics de pila de combustible, un 25% seran híbrids i només un 22% seran propulsats per motors de combustió interna.