Codorníu vol treure una marca fora de la DO Cava

Poques setmanes després de la marxa de Corpinnat de la DO Cava, el sector torna a viure una nova sacsejada. Segons ha pogut saber l’ARA, Codorníu -la cavista més antiga i des de fa uns mesos propietat del fons d’inversió Carlyle- vol inscriure a la DO Catalunya un nou vi escumós i, per tant, desmarcar-se per primer cop de la DO Cava.

Per fer-ho, el nou director general de Codorníu, Ramón Raventós Basagoiti, ja ha demanat a la DO Catalunya que permeti la inscripció de vins escumosos, perquè actualment només es preveu l’entrada de vins tranquils. Cordorníu ho justifica assegurant que les vinyes on es vol produir el vi escumós no compleixen els requisits de la DO Cava.

El president de la DO Catalunya, Xavier Pié, admet a aquest diari que “ja estan estudiant la proposta”. Però el procediment serà llarg. Primer s’ha de fer un estudi tècnic (que ja s’ha començat); posteriorment caldrà aprovar-lo al ple del consell regulador i, finalment, haurà de rebre el vistiplau de la Generalitat, del govern espanyol i d’Europa. “És un producte nou i, per tant, el que s’ha de fer és una modificació de l’actual plec de condicions de la DO”, concreta el president.

Pié, que ja ha fet arribar la sol·licitud de Raventós Basagoiti als 12 vocals que formen la DO Catalunya, assegura que crear la categoria de vi escumós tindria tot el “sentit del món”, i recorda que denominacions d’origen com la de la Rioja ja la va incorporar l’any passat en el seu plec de condicions.

L’informe tècnic hauria de definir aspectes com per exemple els mesos de criança, les varietats de raïm que es podrien fer servir i la limitació de l’origen geogràfic, entre d’altres.

La petició torna a esquitxar la DO Cava perquè Codorníu té la resta dels seus vins escumosos sota aquesta denominació i, juntament amb Freixenet, és la gran cavista del sector. A més, l’actual president d’aquest consell regulador és Javier Pagés, conseller delegat de Codorníu fins l’any passat.

La possibilitat que la DO Catalunya comenci a admetre marques de vins escumosos podria suposar una nova competència per al cava, que ja ha tingut fugues de diversos cellers els últims mesos. El president de la DO Catalunya manté que “no tenen cap intenció de competir” amb el cava, tot i que afegeix que una petició d’aquestes característiques “s’ha d’estudiar”. A més, admet que si finalment tira endavant seria un cas semblant al de la DO Clàssic Penedès, que també té categoria de vi escumós i que va marxar de la DO Cava fa més de quatre anys.

No ha sigut l’única escissió que ha patit la DO Cava. Encara no fa ni un mes nou productors, sota la marca Corpinnat, la van abandonar després de llargues de negociacions per mirar d’evitar-ho. Corpinnat començarà a comercialitzar les ampolles amb la seva pròpia marca a l’etiqueta a partir d’aquesta primavera.

Segons Codorníu, la sol·licitud a la DO Catalunya la va fer Raventós Basagoiti quan encara era conseller delegat del grup Gleva Cellars (propietari de marques com Parxet). El novembre passat, Gleva Cellars va ser absorbit per Codorníu i Raventós Basagoiti va ser ascendit a director general del grup.

Els canvis de Codorníu

Codorníu va deixar d’estar controlat per la família Raventós l’any passat després que el fons nord-americà The Carlyle Group es convertís en el màxim accionista, amb el 68% del capital.

La DO Catalunya es va formar l’any 2001. Actualment hi ha inscrits 226 cellers de vins tranquils. La formen vins blancs, rosats i negres, i licors. Ven 19,9 milions d’ampolles a l’any i entre els seus principals mercats hi ha els països que formen la Unió Europea, sobretot el Regne Unit, Alemanya i els Països Baixos. Fora del Vell Continent els seus mercats són els EUA, el Japó, el Canadà i Mèxic.