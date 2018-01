Colonial compra un edifici a Lar per 79 milions

Lar España ha venut a Colonial l'edifici Egeu a Madrid per 79,3 milions d'euros, segons ha informat aquest dimecres la socimi Lar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'edifici Egeu compta amb 18.254 metres quadrats de superfície, distribuïts en sis plantes sobre rasant, així com prop de 400 places d'aparcament.

La inversió de Colonial es produeix en plena oferta pública d'adquisició (OPA) de la immobiliaria que dirigeix Pere Vinyolas a la seva competidora Axiare.

Lar continua així amb el seu pla de rotació d'actius, de manera que ven els immobles no estratègics per centrar-se en la creació de valor invertint en actius estratègics per la companyia, com són els centres i parcs comercials.

"Estem molt satisfets de l'operació duta a terme perquè demostra la nostra capacitat per crear valor amb una gestió adequada i ens permet complir el nostre full de ruta, és a dir, centrar els nostres esforços en els actius que constitueixen el centre de la nostra estratègia", ha afirmat el president de Lar España, José Luis del Valle.

"Estem, a més, encantats de tornar a confirmar al mercat la nostra capacitat de compra, gestió i venda en òptimes condicions dins del nostre pla de rotació d'actius", ha afegit.

Lar España ha ressaltat que la gestió activa de l'immoble, amb l'arribada d'inquilins com Giorgo Armani o la renovació del contracte amb Ineco, així com inversions de millora en l'eficiència i obres de renovació, que han permès obtenir el certificat de qualitat Breeam, han incrementat el valor i potencial de l'edifici. Entre aquestes millores destaquen la realització d'una auditoria d'accessibilitat, una reforma completa del sistema de detecció d'incendis i obres de rehabilitació en els sostres.

Aquesta és la segona desinversió que realitza Lar España després d'anunciar el passat mes de setembre la venda del seu edifici d'oficines al carrer Arturo Soria de Madrid per 32,5 milions d'euros, també a Inmobiliaria Colonial, la socimi d'origen català centrada en els edificis d'oficines als mercats de Barcelona, Madrid i París. L'operació ha estat assessorada per Aguirre Newman i en els aspectes legals per Pérez-Llorca.