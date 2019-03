Competència multa Endesa amb 300.000 euros per incomplir les normes de protecció dels consumidors

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha multat amb 300.000 euros la companyia elèctrica Endesa per "incompliment de les mesures de protecció al consumidor", segons ha informat aquest dilluns el regulador.

La CNMC va rebre una denúncia d'una associació de consumidors contra Endesa Energía i Endesa Energía XXI, dues filials de l'elèctrica, per tancar un contracte de subministrament en el mercat lliure sense el consentiment del consumidor afectat, que tenia un contracte amb la tarifa d'últim recurs. Això va fer que el client estigués durant un any amb un contracte pel qual no podia accedir als descomptes del bo social a què tenia dret.

D'aquesta manera, l'organisme estatal anticompetència ha considerat que tant Endesa Energía com Endesa Energía XXI –l'empresa amb la qual tenia inicialment el contracte el particular– són responsables d'una infracció greu per haver incomplert les mesures de protecció als consumidors vulnerables recollides en la llei del sector energètic. En conseqüència, la CNMC ha imposat dues multes de 150.000 euros, una a cada companyia. Endesa podran recórrer la sanció a l'Audiència Nacional en un termini de dos mesos.

Endesa Energía ja va ser multada amb 30.000 euros el mes de gener passat per canviar el subministrador a un client amb bo social. Així mateix, la CNMC també ha multat recentment Naturgy amb 1,2 milions d'euros, Endesa amb 260.000 euros i Iberdrola amb 70.000 euros per diversos casos d'incompliment de drets del consumidor i contractacions sense permís dels usuaris.