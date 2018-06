Competència xoca amb el sector del taxi i proposa un canvi sobre la normativa de les VTC

Xoc entre l'Agència Catalana de la Competència (ACCO) i el sector del taxi. L'organisme ha presentat aquest divendres un estudi per replantejar la normativa actual que regula plataformes com Uber i Cabify. Aquest mes de juny el Tribunal Suprem ha avalat la proporció de 30 llicències de taxi per cada llicència de vehicle de lloguer amb conductor (VTC), les mateixes que utilitzen aquestes aplicacions d'economia col·laborativa per operar a Espanya.

L'ACCO defensa que la regulació vigent està impedint que es produeixi una competència efectiva entre els operadors de taxi i de les VTC, cosa que provoca "una pèrdua de benestar per als consumidors". Competència ha xifrat aquesta pèrdua en 56 milions d'euros anuals (segons dades del 2015), una quantitat que es tradueix en un sobrecost per a l'usuari de 0,92 euros per trajecte (cosa que suposa un increment del 14% sobre el preu d'una cursa).

L'estudi qualifica de "discriminatòria" la normativa actual i proposa eliminar la proporció de 30 llicències de taxi per una de VTC. De fet, l'ACCO ha recordat que "el Tribunal Suprem no ha justificat aquesta quota". Entre altres mesures, l'ACCO també proposa que hi hagi llibertat de preus, llibertat de calendari per als taxistes i flexibilització de les zones geogràfiques. La sentència del Suprem també exigeix que les empreses que utilitzen llicències VTC desenvolupin el 80% dels seus serveis a la comunitat autònoma on està domiciliada l'autorització.

Segons el president de l'ACCO, Marcel Coderch, "existeixen pocs sectors on es fixin barreres per entrar al mercat", i ha defensat que taxistes i plataformes com Uber "ofereixen pràcticament el mateix producte". Davant aquestes afirmacions, els representants d'Elite Taxi que han assistit a la presentació de l'estudi han interromput Coderch al·legant que algunes de les seves declaracions són "mentida" o bé que algunes de les dades aportades eren "partidistes".

Crits contra el director d'Uber a Espanya

Després de la presentació de l'estudi, l'ACCO ha organitzat una taula rodona que comptava amb la presència de Juan Galiardo, director d'Uber a Espanya. Durant la seva arribada a la seu de la conselleria de Vicepresidència, Economia i Hisenda, el directiu ha sigut escridassat pels representants d'Elite Taxi, una de les associacions de taxistes més bel·ligerants contra l'aplicació. El president d'Elite Taxi, Jordi Ramírez, creu que les noves plataformes "venen a destruir el mercat, no a cobrir-lo", i ha sigut contundent contra la presentació de l'estudi. "La proposta regala veu a la gent d'Uber, quan tots sabem que realment crea molts problemes en altres països", ha sentenciat Ramírez.