Competència alerta dels tripijocs de les elèctriques en el rebut

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha observat males pràctiques de les comercialitzadores d’electricitat, que estan “alterant el mercat i perjudicant els consumidors” amb canvis en els contractes sense consultar el client o amb variacions en els preus fixos dels contractes abans que finalitzin o siguin prorrogats. La CNMC, en un document de supervisió del mercat, denuncia que, davant l’escenari de preus elevats registrat al mercat majorista durant el 2018, hi ha diverses comercialitzadores que estan rescindint o modificant els contractes amb els seus clients sense mantenir les condicions que hi havien pactat inicialment.

Competència remarca que s’han detectat canvis en el preu del component de l’energia. Per exemple, algunes comercialitzadores han modificat el preu fix per un preu referenciat hora per hora al preu del mercat majorista, altres han apujat entre un 20% i un 30% els preus del seu contracte, i altres fins i tot modifiquen els preus en la primera factura en contra del que es va pactar en la signatura del contracte. La CNMC adverteix que, si ha contractat un preu fix per a la durada del contracte, les variacions que hi hagi al preu del mercat de producció d’electricitat (ja sigui per l’evolució dels preus dels combustibles, el preu del CO 2 o els impostos sobre la generació) no han de ser traslladades al consumidor a través d’una modificació del preu del subministrament.

“El risc d’aquestes possibles variacions hauria d’estar internalitzat en el preu d’aquest tipus d’ofertes”, indica la CNMC, i si la variació s’indica en el contracte la clàusula de revisió ha de ser clara i transparent i els canvis s’han de notificar amb antelació.

Peatge d’accés

La CNMC apunta que algunes comercialitzadores estan modificant el peatge d’accés del consumidor sense el seu consentiment, i no se li dona opció d’oposar-se a aquesta modificació, simplement se li ofereix rescindir el contracte. Per aquesta raó, recorda que la comercialitzadora no pot modificar el contracte d’accés del consumidor sense el seu consentiment previ, encara que aquesta actuació li suposi unes condicions més favorables.