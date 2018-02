Competència amenaça de portar al govern als tribunals per les restriccions a les VTC

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència ha remés un requeriment al govern espanyol en què li demana que retiri les restriccions que imposa a les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), que són les que utilitzen companyies de transport de persones com Uber o Cabify.

L'organisme que presideix José María Marín Quemada adverteix, a més, que si el govern de l'Estat no retira aquestes restriccions acudirà als tribunals amb un recurs contenciós administratiu. Aquesta no és la primera topada entre Competència i el govern espanyol per la regulació d'aquest tipus de llicències.

La CNMC requereix al govern de l'Estat que derogui les restriccions a la competència que conté el reial decret 1076/2017, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen normes complementàries al reglament de la llei d'ordenació dels transports terrestres.

Ja al novembre la CNMC va elaborar un informe sobre aquest decret, quan encara era un projecte, en què argumentava que restringia la competència i que fer-ho no estava justificat. Segons la CNMC, el text del decret finalment aprovat el 29 de desembre "manté les fortes restriccions a la competència".

Entre aquestes restriccions, Competència destaca que prohibeix comerciar amb les llicències de vehicles VTC durant dos anys. La CNMC considera que aquesta prohibició desincentiva que noves empreses entrin al mercat, ja que limita la seva capacitat d'abandonar-lo en aquest temps.

Per a Competència, amb aquesta mesura es limita la liquiditat del mercat secundari de llicències, que té com a funció facilitar que hi hagi més empreses al mercat. Això acabarà repercutint negativament sobre els passatgers, usuaris dels serveis VTC, diu la CNMC.



D'altra banda, s'obliga els titulars de les VTC a comunicar a un registre administratiu les dades de cada viatge abans de fer-lo. Aquesta mesura suposa "una barrera a la mobilitat geogràfica de les companyies VTC", tant per l'exhaustivitat de la informació que se'ls requereix com per l'exigència de comunicació del viatge abans de completar-lo, indica Competència.

La CNMC assenyala que no s'aprecien motius que justifiquin la creació d'un registre a escala nacional on hagin de figurar singularment cadascun dels serveis prestats per cada operador abans que es realitzin. "Es tracta d'un control administratiu de l'activitat que podria perfectament realitzar-se a posteriori", assegura.



La CNMC adverteix al govern espanyol que està legitimada per "impugnar davant la jurisdicció competent els actes de les administracions públiques subjectes al dret administratiu i disposicions generals de rang inferior a la llei dels quals es derivin obstacles al manteniment d'una competència efectiva en els mercats".

Recursos anteriors

La CNMC ja s'ha manifestat diverses vegades en contra la regulació que s'aplica al sector dels serveis VTC, a causa de les nombroses restriccions de la competència. L'abril del 2016 la CNMC va impugnar dues normes del ministeri de Foment en aquest sector. La resolució d'aquestes impugnacions està pendent de resolució.