Competència creu que el ministre Nadal augmenta el cost de la factura del gas als consumidors

Nou capítol en l'enfrontament entre el govern de Mariano Rajoy i els organismes reguladors. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha publicat el seu informe preceptiu sobre la proposta d'ordre del ministeri d'Energia sobre els drets de cobrament del sistema gasista. La conclusió és clara: "La proposta del ministeri d'Energia incrementa els costos que es repercuteixen en el consumidors, a través de la factura del gas", diu la CNMC.

La proposta d'ordre del ministeri estableix els tipus d'interès dels drets de cobrament del sistema gasista amb una metodologia que és diferent de la que en el seu dia va elaborar la CNMC. Segons ha explicat aquest organisme, la metodologia de Competència és "més robusta i reflecteix més adequadament les condicions del mercat" que la metodologia del ministeri d'Álvaro Nadal.

Aquesta diferència de metodologia, segons l'organisme que presideix José María Marín Quemada, es traduiria en un estalvi de 8,2 milions d'euros en el cost que té per als consumidors. Les diferències entre un mètode i l'altre es troben en el càlcul dels tipus d'interès i en els terminis de les amortitzacions anticipades.

L'ordre del ministeri es refereix en el dèficit acumulat del sistema gasístic fins al 31 de desembre del 2014, els desajustaments anuals i el desviament en la retribució del gas amb destinació al mercat de tarifa procedent del contracte amb Algèria i que arriba a Espanya a través del gasoducte Medgaz.

El pagament d'aquests dèficits està previst en 15 anys i la majoria dels beneficiaris -empreses del sector- han venut els drets de cobrament a tercers. En aquest cas, Competència també discrepa dels terminis en el cas d'amortitzacions anticipades.

Segons la proposta d'ordre del ministeri d'Energia, l'amortització anticipada s'ha d'aplicar començant pel desajustament del sistema més antic, mentre que Competència considera que "l'opció més beneficiosa des del punt econòmic seria amortitzar el dret de cobrament que suposi més estalvi en costos del sistema gasístic, en lloc del més antic".

Limitacions per a Renfe

D'altra banda, la CNMC també ha aprovat una resolució en la qual imposa a Renfe un seguit de condicions per garantir que les empreses privades que competeixen amb ella en el transport de mercaderies comptin amb prou maquinistes i puguin oferir els seus serveis en igualtat de condicions. Actualment, Renfe dona feina al 97% dels maquinistes a Espanya.

L'Associació d'Empreses Ferroviàries Privades (AEFP), que representa la majoria dels competidors de Renfe en el mercat de mercaderies -el de passatgers encara no està liberalitzat a Espanya- va denunciar davant la CNMC la situació creada per Renfe després de les convocatòries de contractació que va realitzar durant 2015 i 2016.

El 2012 Renfe va paralitzar els cursos de formació de maquinistes, que no es va reprendre fins al 2016, però el 2015 ja va començar a contractar nous maquinistes, que va "fitxar" dels operadors privats. El fet que Renfe, en ser un operador públic i tenir el monopoli del transport de viatgers, pugui oferirunes condicions millors va provocar una fugida de conductors del sector privat a l'operadora pública, assegura Competència.

Per això, Competència obliga ara Renfe a nous terminis en els seus anuncis de contractació de maquinistes i de cursos de formació, però, a més, haurà d'oferir, durant tres mesos a comptar des de la contractació del primer maquinista de cada empresa afectada un servei majorista de tracció de manera no discriminatòria i orientat als seus costos directes a les empreses que hagin perdut, com a conseqüència d'una convocatòria de Renfe, més del 20% de la plantilla de personal de conducció.

A la cua en tràfic de mercaderies per tren

El març de 2017 la CNMC va multar Renfe i Renfe Mercancías amb més de 65 milions d'euros per abusar de la seva posició de domini. Espanya és un dels països d'Europa amb menys trànsit ferroviari en aquest segment. Segons les dades de la CNMC, l'any passat, per primera vegada des del 2010, el transport de mercaderies per tren es va reduir enfront del de carretera i el marítim.