Competència demana que el govern espanyol retiri les exigències d'Hisenda a Airbnb

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha enviat un requeriment al consell de ministres espanyol en el que demana que derogui la normativa en la que exigeix a les plataformes de lloguer turístic, com Airbnb, que informin a l'Agència Tributària sobre els propietaris dels pisos que els cedeixen per a usos turístics.

Aquest requeriment al govern espanyol, enviat el passat 26 de febrer, és un pas previ i, si no l'atén, Competència presentarà un recurs contenciós administratiu davant dels tribunals contra l'executiu de Mariano Rajoy.

L'Autoritat Catalana de la Competència ja va fer també un dictamen contra aquestes noves exigències tributàries per a les plataformes de lloguer d'habitatges turístic.

Competència creu que Montoro posa càrregues injustificades a plataformes com Airbnb

La CNMC considera que el govern espanyol hauria de suprimir, o almenys modificar, l'article 54 del reglament general de les actuacions i gestions tributàries. Aquest article estableix que els intermediaris en la cessió d'habitatges per a finalitats turístiques hauran de presentar periòdicament una declaració informativa sobre les cessions d'habitatges en les que intermedien, amb finalitats de prevenció del frau fiscal.

La CNMC considera que el Reial Decret no delimita amb claredat qui seran els subjectes obligats a proporcionar la informació. Si s'inclou entre els obligats a entitats que no intervenien en totes les fases de la transacció es podrien imposar a aquestes entitats una càrrega substantiva, que pot tenir un efecte restrictiu de la competència.



Addicionalment, les obligacions d'informació inclouen algunes aspectes que poden ser innecessaris o desproporcionts per a l'objectiu perseguit per la norma (prevenció del frau fiscal). En concret, la CNMC considera que el titular de l'habitatge pot no coincidir amb la persona que té el dret de cessió del mateix, la obligació d'informació sobre els cessionaris i el nombre de dies d'ús i els deures de conservació de documentació.