Compte bancari gratuït per a persones amb pocs recursos

Les persones amb un nivell d’ingressos baix podran obrir comptes bancaris bàsics, amb dret a targeta de dèbit, a retirada de diners en efectiu als caixers i a un nombre limitat de domiciliacions. Les entitats bancàries estaran obligades a partir d’ara a oferir aquest tipus de compte i podran cobrar un màxim de tres euros al mes als clients amb pocs recursos, però seran comptes gratuïts en el cas de persones amb risc d’exclusió social.

El govern espanyol va aprovar ahir un decret llei amb la mesura, obligat per una directiva europea. “L’objectiu és que ningú quedi fora del sistema financer”, va explicar la ministra d’Economia, Nadia Calviño. “No hi pot haver inclusió social sense inclusió financera”, va dir.

Per poder accedir al compte bancari bàsic es tindrà en compte els ingressos i el nombre de persones que formen part del nucli familiar. Concretament, tindran dret al compte gratuït les persones soles amb uns ingressos anuals bruts inferiors a 12.900 euros o de 16.135 si es tracta d’un nucli familiar de dues o tres persones. Per a famílies de més de tres persones, es podran obrir comptes gratuïts si els ingressos a casa no superen els 19.362 euros.

Facilitar el retorn d’espanyols

El consell de ministres també va aprovar ahir una partida de 24 milions d’euros fins al 2020 per a un pla per pal·liar la “fuga de talents” per la crisi econòmica. La iniciativa ha de facilitar el retorn de 23.000 espanyols que van haver de marxar a buscar feina a altres països davant la manca d’oportunitats a Espanya. Segons dades del govern espanyol, durant la crisi van marxar 900.000 persones. Per facilitar el retorn es crearà un portal i un espai de cites físiques perquè puguin trobar feina a l’Estat i també es podran acollir a una quota d’autònoms rebaixada a només 60 euros.