El Constitucional accepta un recurs contra el pagament fraccionat de l'impost de societats

El Tribunal Constitucional ha admès aquest dimarts a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat sobre el règim de pagament fraccionat de l'impost de societats. El TC ha acceptat la petició de la sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional, que va detectar certs elements potencialment inconstitucionals en el decret llei aprovat pel govern espanyol el 2016 i posteriorment convalidat pel Congrés.

En el decret, l'executiu de Mariano Rajoy va introduir noves mesures dirigides a reduir el dèficit públic,entre les quals l'establiment d'un tipus mínim del pagament fraccionat de l'impost de societats, del 23% per a empreses amb facturacions superiors als 10 milions d'euros anuals i del 25% per als bancs i les refineries.

En la seva petició al TC, però, l'Audiència Nacional considera que el pagament fraccionat mínim que introdueix la norma altera, com a mínim provisionalment, el deure dels ciutadans de contribuir al sosteniment de les despeses públiques. A més, aquest tribunal creu que el decret vulnera el principi de capacitat econòmica i, per tant, sobrepassa els límits marcats per la Constitució pels quals es pot utilitzar la figura del decret llei, ja que un decret no pot legislar directament sobre llibertats i drets dels ciutadans.

A més, el tribunal considera que hi ha una desconnexió absoluta entre el pagament mínim fraccionat i la quota que es paga finalment, que suposaria una vulneració del principi de capacitat econòmica perquè s'incrementen de forma arbitrària els pagaments sense tenir en compte la capacitat econòmica real.