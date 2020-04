EN DIRECTE | El consell de ministres aprova la pròrroga de l'estat d'alarma fins el 26 d'abril

La ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, i el d'Agricultura, Luis Planas, compareixen en la roda de premsa telemàtica posterior al consell de ministres. Montero ha començat la compareixença destacant que "s'està aconseguint estabilitzar l'epidèmia" però ha demanat "no abaixar la guàrdia ni relaxar-nos". Segons ha destacat la ministra portaveu, "el repte és travessar la meseta" de la corba del coronavirus, abans d'entrar a la següent fase de "desescalada".

De fet, tot i la lleugera millora de la situació del covid-19, el consell de ministres ha aprovat la pròrroga de l'estat d'alarma fins el 26 d'abril, decisió que aquest dijous haurà d'avalar el Congrés. T ant el PP com Ciutadans, així com el PNB, ja han anunciat que hi votaran a favor. Montero també ha fet una crida a totes les forces polítiques per un pacte d'estat, "es diguin Pactes de la Moncloa o es diguin d'una altra manera". Montero ha defensat que es necessita "l'aportació i el talent de tots els actors polítics, socials i econòmics".

Davant les crítiques dels partits de l'oposició per la suposada manca de control parlamentari al govern central, Montero ha replicat al PP, que reclama recuperar les sessions de control al Congrés durant l'estat d'alarma, que els debats de pròrroga d'aquesta mesura excepcional cada 15 dies són "el millor mecanisme" de control a l'executiu. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va avançar que tenia intenció de sotmetre's a la cambra baixa cada quinze dies per no donar precedents a futurs governs que tinguin la "temptació" d'aprovar un estat d'alarma durant dos mesos, a tall d'exemple.

Preguntada sobre si el govern espanyol està fent "autocrítica" respecte a la gestió de la crisi sanitària, la portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha assegurat aquest dimarts que fan un "exercici permanent d'autocrítica perquè per avançar cal saber en què es pot millorar". Amb tot, ha assenyalat que l'abast de la pandèmia era "impossible de predir" i ha assegurat que d'altres estat segur que "aprendran d'Espanya" perquè puguin proveir-se de material sanitari amb temps, després que l'Estat "no tingués la possibilitat".

Contractació d'immigrants sense permís de residència

L'executiu també ha aprovat aquest dimarts mesures per flexibilitzar la contractació temporal dels treballadors del sector agrari en plena temporada de collites. L'objectiu del decret aprovat és que es pugui contractar a treballadors aturats i immigrants per intentar salvar les campanyes de la fruita de pinyol a Catalunya i de la maduixa a Andalusia.

La crisi sanitària i el tancament de la frontera espanyola provoca que falti mà d'obra per la campanya de la fruita. Segons el ministre d'Agricultura, Luis Planas, a Espanya es necessiten entre 75.000 i 80.000 treballadors per a la recollida de les collites de les properes setmanes. Davant l'augment de les persones que estan a l'atur a conseqüència de la crisi, el govern espanyol planteja la contratació de traballadors que es trobin en aquests moments sense feina -sobretot del sector serveis, el comerç i el turisme- dels llocs on falti mà d'obra pel camp.

En concret, el decret permet contractar immigrants sense papers entre 18 i 21 anys, immigrants amb permís de residència que caduqui el 30 de juny -a qui es renovarà el permís- i persones que es trobin a l'atur, però en els dos casos hauran de viure en el mateix municipi on es faci la contractació o en els pobles veïns per evitar que es dispari la mobilitat. "Amb aquesta mesura assegurem l'abastiment d'aliments i evitem que hi hagi un augment de preus", ha resumit Planas, que ha definit les mesures com a "extraordinàries" per a una "situació extraordinària".

En el cas de persones a l'atur o que cobrin subsidis agraris, la prestació serà compatible amb el sou del camp, però queden excloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) i els autònoms que hagin cessat la seva activitat o reben prestacions per la disminució d'activitat.

Es dispara el consum de carn, peix congelat i farina

El ministre d'Agricultura també ha revelat que el consum d’aliments s’ha disparat l’última setmana un 17,6%, en comparació al mateix període de l’any passat, i ha destacat que hi ha “normalitat” en el subministrament de productes als supermercats. Segons les dades del govern espanyol, el consum de carn ha augmentat un 29% en els últims dies (un 31% la de xai), mentre el de peix fresc ha caigut un 4% i el peix congelat s’ha disparat un 18%. També s’ha multiplicat per quatre el consum de farina, un augment que Planas ha atribuït a que el confinament ha motivat les famílies a elaborar pa i productes de rebosteria.