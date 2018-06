La Costa Daurada preveu caure un 5% en pernoctacions

“Serà un bon estiu, però no tan bo com el de l’any passat; creiem que podrem repetir les xifres del 2016, però no serà un estiu de rècord”. Així resumia Eduard Farriol, president de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), la previsió del sector turístic de la Costa Daurada. L’any passat la destinació va tancar el millor exercici de la seva història amb 20,7 milions de pernoctacions, va superar l’anterior rècord -que es remuntava al 2006- i va créixer un 5% respecte als 19,7 milions registrats el 2016, precisament la xifra sobre la qual preveuen moure’s aquest any.

El motiu d’aquestes previsions “lleugerament a la baixa, però que suposarien tancar un molt bon estiu”, és la recuperació de les destinacions del nord d’Àfrica que rivalitzen amb la Costa Daurada en el model de sol i platja. Països com Egipte, Tunísia i Turquia, que portaven uns quants anys perdent turistes pels recels que l’amenaça terrorista provoca en diversos mercats, encapçalen aquesta competència, amb la qual la Costa Daurada “no pot ni vol competir”. “Els seus preus no són assumibles per a nosaltres, perquè la mà d’obra i els costos en general són molts més baixos”, va explicar Farriol. La recepta per fer-hi front és, per a Farriol, la qualitat: “Els nostres establiments han invertit aquest any 60 milions, 200 en els últims tres anys, per millorar les seves prestacions i cada cop potenciem més el nostre valor afegit: entorn cultural, enoturisme i complexos d’oci”.

Caiguda del turisme estatal

Per mercats, es preveu una crescuda “moderada” dels mercats britànic i francès, i “més accentuada” de mercats més petits com l’holandès, el belga o l’alemany, que fins al mes de maig ha crescut un 31%. Però caurà el turista de la resta de l’Estat. El sector hoteler descarta que sigui a causa de la situació política, “tot i que el turisme, com altres sectors, vol tranquil·litat”, diu Farriol, que atribueix el fenomen a l’efecte en cadena que provoquen els competidors mediterranis: “L’any passat els hotels de les Canàries i les Balears ja estaven plens de turistes estrangers, i això feia que una part del turisme espanyol, que es decideix a última hora, es desviés a la Costa Daurada. Aquest any encara hi ha moltes places disponibles, cosa que ens resta mercat a nosaltres”, explica Farriol.