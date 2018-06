Covestro construirà a Tarragona una nova planta de clor única al món

Covestro, la part química que es va separar de l'antiga Bayer, planeja iniciar a la primera meitat de 2019 la construcció de la seva pròpia planta de producció de clor a Tarragona, que estarà dotada amb una tecnologia pionera al món més sostenible i eficient, sobretot per l'estalvi energètic.

La multinacional alemanya ja va anunciar a finals de l'any passat la seva intenció d'intenció d'invertir uns 200 milions d'euros al 'site' de La Canonja, a Tarragona, per augmentar la capacitat de producció d'MDI, donant així un canvi estratègic ja que en un primer moment pensava tancar la factoria. Ara, a més, aposta per produir-se el clor ella mateixa, "element clau" per produir MDI.

A la nova planta la companyia utilitzarà una tecnologia denominada "de càtode despolaritzat amb oxigen" (ODC), que consumeix al voltant d'un quart menys d'energia que l'electròlisi convencional. La producció de clor, per una directiva europea, va haver de deixar el passat mes de desembre l'ús de mercuri, i la majoria de les indústries del sector han passat a una tecnologia de membrana.

Però Covestro ha desenvolupat la tecnologia ODC i Tarragona serà la primera planta a escala industrial basada únicament en aquesta tecnologia punta, en la qual el grup treballa des de fa més de vint anys.

Segons explica la multinacional, al voltant d'un terç dels costos de producció del clor, element que és necessari per produir aproximadament dos terços de tots els polímers, es gasten en energia, amb la qual cosa la tecnologia seleccionada té un impacte econòmic determinant en tot el procés.

La tecnologia ODC està basada en el procés de membrana convencional en el qual el clor, la sosa càustica i l'hidrogen es produeixen generalment a partir de sal de roca i aigua. La principal diferència està en el fet que l'elèctrode generador d'hidrogen que s'utilitza habitualment es reemplaça per un càtode despolaritzat amb oxigen.

"Només es produeix clor i sosa càustica i, com a resultat, només es necessita un voltatge del voltant de dos en lloc de tres volts. Un volt menys que resulta vital", destaca la companyia en un comunicat. A més de l'eficiència energètica, la factoria també millora la sostenibilitat, ja que la tecnologia ODC redueix en unes 22.000 tones les emissions de CO2 a l'any, que equival a l'emissió de 150.000 cotxes.

El director de la Unitat de Producció de Poliuretans, Hanno Brümmer, afirma que aquest canvi en el procés "sembla senzill, però és un desenvolupament innovador en la fabricació de clor". "La invenció i el treball de desenvolupament inicials van començar al nostre laboratori el 1992. Després el vam desenvolupar més àmpliament amb Thyssenkrupp i vam poder posar en marxa la primera planta de demostració a escala industrial a Krefeld-Uerdingen (Alemanya) el 2011", explica el directiu.

A Tarragona, el clor es necessita principalment per fabricar MDI, un precursor de la fabricació d'espuma rígida que s'utilitza com a material d'aïllament en edificis o refrigeradors. Es preveu que la construcció de la nova planta a Tarragona comenci el primer semestre de 2019.

Covestro, un dels més grans fabricants mundials de polímers, va facturar 14.100 milions d'euros el 2017, compta amb una trentena de centres de producció a tot el món i una plantilla que supera les 16.000 persones a temps complet. A Espanya compta amb el 'site' de Tarragona i una planta i oficines a la Zona Franca, a Barcelona.