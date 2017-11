Crisi a la ‘fintech’ Verse amb la sortida dels tres fundadors

Temps de canvis a la start-up de pagaments Verse. La companyia barcelonina ha deixat fora de la direcció els seus tres fundadors, Borja Rossell (conseller delegat), Alex Lopera (director d’operacions) i Dario Nieuwenhuis (director de tecnologia), segons va avançar Economía Digital i ha pogut confirmar l’ARA. Fonts pròximes a l’empresa expliquen que un dels motius que hi ha darrere de la mesura són els últims resultats de l’aplicació de pagaments instantanis, que s’allunyaven de les promeses fetes als inversors. Així doncs, tots tres passaran a un segon pla pel que fa a la presa de decisions, encara que hi continuaran com a accionistes. De fet, el Butlletí Oficial del Registre Mercantil ja va recollir a mitjans de novembre la revocació de Rossell com a administrador únic de la companyia.

Fins que es formi una nova direcció, Verse ha decidit nomenar com a nou conseller delegat interí l’emprenedor i inversor Bernardo Hernández, fundador del portal Idealista.com i que també havia participat en la fintech catalana. Les mateixes fonts apunten que els inversors volen fer una transició cap a una gestió més professionalitzada. La start-up catalana ha estat en en els últims anys en el punt de mira d’inversors internacionals del sector. El maig passat, va tancar una ronda de finançament de gairebé 21 milions de dòlars per consolidar la seva expansió a Europa i ampliar la plantilla. L’operació la va liderar el fons de capital risc nord-americà Spark Capital -inversor en grans tecnològiques com Twitter, Tumblr o Oculus VR-, que havia entrat a l’aplicació de pagaments entre particulars durant l’última ampliació de capital. A l’accionariat de l’empresa també hi ha antics directius del sector bancari com ara José María Fuster, ex director general i responsable d’innovació del Banc Santander.

La filial espanyola de la companyia -la matriu encara és als Estats Units, on va arrencar el negoci- no ha presentat resultats al Registre Mercantil i, per tant, es desconeix quines són les seves xifres actuals. L’empresa tampoc ha actualitzat el seu volum d’usuaris en les últimes aparicions, per evitar revelar informació a la competència.

Dubtes en el model de negoci

L’objectiu de Verse sempre ha sigut convertir-se en una alternativa als pagaments digitals fets a través de les entitats bancàries. El seu producte funciona com una “cartera digital” que permet fer transaccions monetàries només amb el mòbil, sense comissions i independentment de la ubicació geogràfica. D’aquesta manera, permet tenir una mena de cartera digital que solucioni, per exemple, els pots comuns a l’hora de fer un regal o pagar el compte d’un sopar entre amics.

Tot i així, una de les incògnites és el model de negoci, ja que aquest servei és gratuït i l’empresa només es planteja cobrar una petita comissió en el cas de transferències d’un país a un altre. És per això que en els últims mesos la companyia també havia mostrat interès per acostar-se al sector comercial. La primera prova va ser al White Summer, on va habilitar una passarel·la de pagaments perquè els visitants de la fira fessin les compres a les diferents parades. Amb aquest model, Verse també podria cobrar una petita comissió als comerços a canvi de facilitar la transacció.

Els tres fundadors ja havien arrencat la start-up BTC Point, la primera empresa que va instal·lar caixers automàtics per comprar i vendre bitcoins a Espanya. No obstant, Rossell, Lopera i Nieuwenhuis van aparcar les criptomonedes i van decidir apostar pel negoci dels pagaments digitals, un sector que en els últims anys també ha animat la banca a desenvolupar aplicacions pròpies com Twyp o Bizum. Malgrat els canvis directius, a les oficines de plaça Catalunya de l’empresa, l’operativa segueix com sempre.

Dario Nieuwenhuis (fins ara director de tecnologia)Borja Rossell (fins ara conseller delegat) i Alex Lopera (fins ara director d’operacions)