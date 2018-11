La sentència que reconeix que els repartidors de Deliveroo són "falsos autònoms" ja és ferma

Deliveroo ha desistit del seu recurs i Víctor Sánchez, el jove valencià que al juny va aconseguir que un jutjat reconegués que la seva situació era la d'un fals autònom, ja disposa d'una sentència ferma que certifica que la seva condició de treballador per compte aliè era fraudulenta. Així ho ha confirmat l'exrepartidor, que aquest matí ha comparegut davant dels mitjans per comunicar la novetat judicial.

El cas de Sánchez, que va ser acomiadat el 2016 per constituir una associació d'empleats i convocar una vaga, no és l'únic que l'empresa té pendent, i tan sols al País Valencià, el 25 de febrer la companyia haurà d'afrontar un judici per la situació de 80 repartidors i per la qual la Inspecció de Treball li reclama 160.000 euros per al pagament de les quotes de la Seguretat Social. Deliveroo té una situació idèntica a l a Inspecció de Treball de Barcelona, que li exigeix 1,3 milions d'euros en concepte de les quotes dels 'riders' que no va abonar entre l'agost del 2015 i el desembre del 2017.

La sentència podria tenir implicacions per a altres plataformes de treball digital com ara Glovo o Stuart, i fins i tot per a Uber. Aquestes empreses mantenen que els seus empleats són contractistes autònoms que decideixen com i quan treballaran i, per tant, no assumeixen els pagaments a la Seguretat Social sinó que és el missatger mateix qui ho fa.

El conflicte no és diferent al que ja s’ha viscut en altres països com el Regne Unit, Bèlgica o els Països Baixos, on els repartidors també han protagonitzat aturades i mobilitzacions. De fet, a Espanya ja hi ha hagut dos judicis per intentar resoldre aquest enfrontament. El primer es va celebrar a Madrid i es va tancar amb un acord econòmic amb el missatger abans d’arribar als tribunals. El segon ha estat el protagonitzat per Víctor Sánchez i es va produir perquè l’extreballadador no va acceptar la compensació.

Adeu a la relació laboral per WhatApp

Segons els repartidors, la seva precarietat propicia que fins i tot puguin assabentar-se que la seva relació laboral ha finalitzat mitjançant missatges de WhatsApp o d'altres d'aplicacions. Així ho ha assegurat Marco Antonio Llerena, representant de Intersindical Valenciana, que ha acompanyat a Sánchez en la seva compareixença. "Reben missatges al mòbil informant-los que ja no tindran més encàrrecs perquè segons la companyia no han atès algunes comandes, i amb això s'acaba tota la seva relació laboral", ha denunciat Llerena.