El Dia del Treball amb menys treballadors

És el Primer de Maig més estrany que han viscut, admeten els sindicats. “Faltarà la pell per poder escenificar la força col·lectiva laboral que representa aquest dia”, reconeix el secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco. El sentiment és estrany perquè la població està confinada i, per tant, no hi haurà manifestacions als carrers i, sobretot, perquè se celebra el Dia del Treball quan un 29% de la població activa -és a dir, els catalans majors d’edat que estan en disposició de treballar- està a l’atur o bé sotmesa a un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

Si s’hi sumen els 411.600 desocupats de l’EPA del primer trimestre feta pública aquest dimarts i els prop de 700.000 afectats per ERTOs, actualment estan cobrant un subsidi d’atur 1,11 milions de treballadors (una xifra mai assolida des que es comptabilitzen les dades) del total de 3,8 milions que hi ha de població activa.

És per això que els actes convocats per avui giren entorn de tres paraules, salut, treball i justícia social, i van dirigits a un col·lectiu: els treballadors essencials, entre els quals hi ha el personal mèdic, empleats de supermercats, neteja, etc. “Aquest Primer de Maig és tan important com els altres”, va assegurar el secretari general de la UGT, Camil Ros, en la presentació dels actes. Per retre homenatge a aquest col·lectiu, Pacheco i Ros faran avui al matí una intervenció davant de l’Hospital del Mar de Barcelona.

Entres les principals reclamacions dels sindicats hi haurà, de nou, la derogació de la reforma laboral del 2012 per “evitar els mateixos errors” que es van cometre durant la sortida de la crisi del 2008. “No es pot reactivar l’economia retallant pressupostos públics i drets dels treballadors”, alerta el portaveu de la UGT. A més, també demanaran el retorn de l’autorització administrativa a l’hora de donar llum verda als processos d’acomiadaments col·lectius.

El gran temor dels sindicats, però, és que els actuals ERTO s’acabin convertint en EROs, és a dir, en acomiadaments definitius, cosa que faria disparar la taxa d’atur en un moment en què no hi ha ofertes de feina. És per això que CCOO i la UGT també reclamen “mecanismes de control” per evitar que es destrueixin llocs de treball a les empreses que s’han beneficiat de les mesures excepcionals durant aquest estat d’alarma, com l’exoneració de les cotitzacions a la Seguretat Social dels ERTO.

Davant de la impossibilitat de fer la tradicional mobilització, els dos sindicats majoritaris han organitzat una manifestació virtual a les xarxes a partir de les 13.30 hores. Es donarà als usuaris un hashtag per compartir fotos o vídeos amb les seves reivindicacions laborals. Els que sí que han intentat organitzar una manifestació, que va ser denegada ahir pel ministeri d’Interior argumentant que pot provocar risc de contagi del covid-19, han estat la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i Lluita Internacionalista.

El seu objectiu era fer una concentració, que complís totes les mesures de seguretat, d’un màxim de 50 persones aquest migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Per a Lluita Internacionalista el que ha fet el ministeri és “negar un dret fonamental en un estat d’excepció encobert”. El sindicat afegeix que la prohibició de la manifestació és “insultant” si es té en compte que “s’envia cada dia un milió de treballadors no essencials a la feina sense les garanties de seguretat adients”.

La crisi del covid-19, però, no només s’està acarnissant amb les empreses i els autònoms sinó també amb els mateixos sindicats. Tal com va avançar l’ARA, la UGT ha presentat un ERTO que finalment afectarà 119 treballadors dels 244 que té a Catalunya i que s’allargarà fins al juny. Cent d’aquests treballadors tindran una reducció de jornada del 50%, nou d’entre el 25% i el 40% i la resta altres opcions. El sindicat compensarà el salari dels treballadors afectats fins a arribar al 100%.

El TC prohibeix les manifestacions

El Tribunal Constitucional va rebutjar ahir la celebració de manifestacions del Primer de Maig. Considera que en plena pandèmia “no es donen les circumstàncies” que permetin l’exercici del dret de reunió. Per al TC, davant de la falta de garanties de seguretat en una situació de màxim contagi, passa per davant el dret a la vida.