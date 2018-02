Dia 3: Com entrar al Mobile per la cara

L’ENTRADA MÉS barata del Mobile costa 799 euros, però jo he entrat cada dia al recinte per la cara. Literalment. Soc un dels participants en l’experiment de reconeixement facial que l’organització del saló ha fet en quatre dels accessos menys concorreguts al recinte de la Fira. L’empresa Mexia Interactive hi ha instal·lat càmeres de vídeo per on els 3.000 voluntaris preinscrits podem passar sense haver d’ensenyar la credencial, sempre que el sistema ens reconegui i encengui el semàfor verd. Si la prova pilot acaba amb èxit, és probable que la seva aplicació es generalitzi en edicions futures.

PER MOLTES aplicacions, serveis multimèdia i objectes connectats que surtin, l’ús fonamental d’un telèfon mòbil és parlar i escoltar. Per això s’agraeixen iniciatives que facin més agradables les converses, i no em refereixo al que s’hi diu, sinó a la qualitat de so. El centre de recerca alemany Fraunhofer està demostrant al Mobile el codificador d’àudio EVS, que aporta a les comunicacions telefòniques en les xarxes 4G la mateixa qualitat d’audició que ja ofereixen els serveis de xat de veu de tercers. La millora respecte a una trucada convencional és espectacular. Això sí, cal que el telèfon sigui compatible -molts models recents ho són- i, sobretot, que l’operadora activi el servei, com ja han fet companyies asiàtiques i dels EUA. Tant de bo tingui més èxit que la veu en HD nascuda per a les trucades 3G, que ni tan sols permet gaudir de millor so en les comunicacions entre clients de companyies diferents.

COM SABEN molt bé les companyies d’assegurances, la por és un gran negoci. En el món tecnològic això es tradueix en ciberseguretat, i la proliferació de dispositius connectats pot obrir molts forats als intrusos. L’empresa russa Kaspersky ha presentat al MWC una apli gratuïta per comprovar si les bombetes, els panys, els electrodomèstics i altres andròmines domèstiques connectades estan prou protegides. I diversos fabricants de routers han tret models que aturen els intrusos a la porta digital de casa: la connexió d’internet. És el cas de BitDefender, D-Link i fins tot Telefónica, que equiparà aviat tots els seus aparells a Espanya i l’Amèrica Llatina amb el programari de seguretat de McAfee.

AL MOBILE és d’allò més normal veure cotxes i altres vehicles als estands d’empreses de tecnologia. El que ja no ho és tant és veure una marca d’automoció que no exposa cap cotxe al seu. Doncs això és el que fa Ford, que ha vingut per atreure desenvolupadors d’aplicacions per a la seva plataforma AppLink d’informació i entreteniment sobre rodes. Don Butler, vicepresident de l’empresa, m’assegura que volen evitar que els conductors dels seus cotxes siguin captius d’Apple o de Google. Rivals com Toyota i el grup PSA han adoptat també SDO, la versió de codi obert d’AppLink.