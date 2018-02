Dia 2: Per fi sabrem quanta gent va a les manifestacions

PEL SOL FET de tenir el mòbil engegat, la nostra operadora de telefonia sap tots els llocs on hem estat i a quines hores. Amb la nostra navegació web, les aplicacions que tenim instal·lades i les sèries que veiem al seu servei de televisió, no només sap les nostres preferències, també pot deduir si som mascle o femella, adult o adolescent. Tenir aquestes dades de més de 14 milions d’abonats és una mina d’or que Vodafone ha decidit explotar: el nou servei Analytics permet a una empresa veure un mapa de calor de les zones que li interessen, filtrant-lo per dates, hores, llocs de procedència o perfils personals i saber així quines botigues del seu ram visiten els vianants i decidir, per exemple, si li convé obrir un establiment propi. Les dades són agregades de manera anònima, el servei costa entre 1.000 i 1.500 euros al mes -segons la quantitat de dades disponibles- i ja té el primer client a Espanya: la immobiliària Jones Lang Lasalle.

UN ALTRE CAS en què cal comptar gent: les manifestacions. Des del mític milió de persones al passeig de Gràcia del 1977 fins a les suposades 900.000 de què Societat Civil Catalana presumia el diumenge següent a l’1-O, passant per totes les Diades convocades per l’ANC, les xifres de participants sempre han estat objecte de polèmica. A partir d’aquest Mobile hem de reiniciar tots els comptadors: el sistema de recompte d’objectes a partir d’imatges, fins i tot en temps real, que ha presentat el Centre de Visió per Computador de la UAB pot ser utilitzat com a manifestòmetre. Aconsegueix una precisió insòlita gràcies a la intel·ligència artificial.

AL 4YFN DE MONTJUÏC no hi ha només aplicacions. També hi trobem el BraiBook, una mena de Kindle per a invidents. Els llibres electrònics s’hi carreguen en format PDF, ePub o de text i l’aparell els va representant en sistema Braille amb unes puntes que sobresurten de la carcassa, de la mida d’un comandament a distància. Creat pel terrassenc Carlos Madolell, costa 395 euros. Considerant que els voluminosos exemplars impresos en Braille en costen més de 100 (contra els 7 o 8 euros d’un fitxer digital), l’estalvi i la comoditat són evidents.

HP VOL DESCARREGAR de feina els serveis d’assistència tècnica de les empreses. Al MWC exposa una màquina dispensadora d’accessoris (adaptadors, altaveus, cables) com les de begudes. Com que és per a ús intern, té un lector de targetes d’identificació allà on normalment hi hauria la ranura per a les monedes. L’aparell també inclou unes caselles on l’usuari d’un equip avariat pot dipositar-lo per ser reparat i recollir-ne un altre de substitució per seguir treballant sense perdre temps. L’andròmina forma part del servei Device-as-a-Service amb què la marca s’apunta a la tendència del pagament per ús dels dispositius.