Dilluns negre a Dia: cau un 42% a borsa

Les accions de l’empresa de supermercats Dia es van ensorrar ahir un 42% després que l’empresa anunciés la suspensió de dividends per al 2018 i una disminució de beneficis d’entre 186 i 236 milions d’euros. Les principals causes de la retallada de les previsions de beneficis són, segons un comunicat publicat ahir, “una caiguda del volum de vendes” i “un increment de les despeses operatives”.

Així, Dia estima ara que l’ebitda (benefici abans d’impostos, interessos i altres conceptes) per a l’exercici 2018 serà d’entre 350 i 400 milions d’euros, i per tant una xifra inferior als 586 milions d’euros registrats el 2017. Aquest fet obligarà el grup de supermercats a anul·lar el repartiment de dividends per al 2018, segons va anunciar en el mateix comunicat.

El juliol passat l’empresa va repartir un dividend de 18 cèntims per acció a compte dels beneficis del 2017 i de reserves voluntàries, un fet que no es repetirà aquest exercici.

Ensorrada històrica del 42%

L’anunci de l’empresa va arribar poques hores després que el banc d’inversió JP Morgan rebaixés un 19% el preu objectiu de l’acció, fins als 1,70 euros. La caiguda, però, va acabar sent molt superior, perquè el seguit d’informacions publicades pel banc nord-americà, primer, i per la mateixa empresa, més tard, va tenir efectes immediats en la cotització de les accions de l’empresa a borsa: els títols de Dia al mercat continu van passar ahir de 1,89 euros a 1,09 euros, una baixada històrica del 42% en una sola jornada.

A més, l’informe de JP Morgan considera que el format de vendes de Dia és “més atractiu” que el dels seus competidors directes, però, malgrat això, està tenint un rendiment inferior, per la qual cosa el banc nord-americà també va rebaixar les previsions de beneficis de l’empresa amb seu a Madrid.

L’acció de Dia cotitzava per sobre dels set euros a inicis del 2015, i va arribar a superar puntualment la barrera dels 7,50 euros. Fa un any els títols havien caigut fins al voltant dels quatre euros, una xifra, no obstant, quatre vegades superior al valor amb què van tancar després de la jornada negra d’ahir.

L’evolució a la baixa de la cotització de Dia es deu, en part, a la importància dels mercats argentí i brasiler dins de l’activitat global de l’empresa: un 36% de la xifra de negoci i quasi un terç dels empleats del grup es concentren en aquests dos països, que actualment passen, en tots dos casos, greus crisis econòmiques i polítiques.

Dimissió de la presidenta

La caiguda va coincidir amb l’anunci que el consell d’administració acceptava la dimissió d’Ana María Llopis com a presidenta no executiva de la cadena. El nou vicepresident primer, Stephan Ducharme, durà a terme les funcions de Llopis fins que es nomeni un nou president.

Ducharme va entrar al consell d’administració de l’empresa a petició del principal accionista, el fons d’inversió luxemburguès LetterOne, propietat del rus Mikhaïl Fridman i que ostenta un 29% de la cadena. El gegant de Wall Street Goldman Sachs en té un 15,18%.