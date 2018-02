Donpiso dispara un 22% les vendes per la recuperació del mercat immobiliari

La xarxa immobiliària Donpiso va tancar el 2017 amb la venda de 3.003 pisos, un 20% més que l'any anterior, cosa que significa un volum de transaccions per valor de 457 milions, un 2% més que els 375 milions de l'any 2016, segons ha explicat aquest dimarts el director general de la companyia, Luis Pérez.

Pérex ha destacat el creixement exponencial del mercat immobiliari, que ha permès que des del 2015 la companyia hagi augmentat un 114% el valor de les transaccions fetes en les seves oficines. Per a l'any 2018 la companyia espera augmentar un 25% les operacions de compravenda, fins arribar als 3.750 pisos venuts.

A més, Donpiso ha continuat l'expansió obrint noves oficines i ja en té més d'un centenar a Espanya. Durant el 2017 ha obert 29 noves oficines a tot Espanya, de les que 22 són franquícies i 7 són pròpies, un 38% més que l'any anterior, i el 2018 espera obrir 35 noves oficines mes i entrar en mercats en els que encara no és present, com Cantàbria, Galícia i Extremadura, segons ha dit el subdirector general d'expansió de Donpiso, Emiliano Bermúdez.

Un 30% més de facturació

La millora del mercat immobiliari i l'expansió han permès elevar un 30% la facturació de Donpiso, fins els 12,3 milions el 2017. Aquesta xifra inclou les comissions per les vendes en les 33 oficines pròpies (no les franquiciades).

Si si inclouen altres negocis com el que es cobra a les franquícies pels serveis que es donen, o altres negocis com el de les promocions pròpies o les reformes, la facturació se situa al voltant de 29,2 milions d'euros el 2017 si s'afegeixen les franquícies amb les quals compta, que són un total de 72.



La companyia espera que els preus dels pisos continuïn pujant el 2018, encara que ha diferenciat entre la tendència que es produeix a les grans capitals, en les quals preveu un creixement de fins a dos dígits, i la de la resta de ciutats, en les quals els preus augmentaran de manera més moderada.

Per a Emiliano Bermúdez, aquesta divergència radica en les característiques pròpies del mercat immobiliari espanyol, ja que aquest funciona "a dues velocitats", malgrat la senda de creixement que ha valorat que afecta al conjunt de l'economia del país i que es mantindrà durant aquest any.

Impacte mínim de la incertesa política

Bermúdez ha indicat que la incidència de la incertesa política catalana sobre el sector immobiliari ha estat "mínima", encara que ha detallat que a l'octubre sí que es va notar l'afectació i també al desembre, que van presentar un comportament diferent al de l'any anterior, mentre que novembre va ser un mes normal.

Respecte al negoci de les promocions pròpies, Luis Pérez ha destacat que continuaran amb la mateixa política, de fer immobles de no més de 25 pisos en zones amb demanda i on té presència la companyia. Actualment Donpiso té en marxa 13 d'aquestes promocions a Barcelona, l'Hospitalet, Cornellà i Sabadell. No obstant, Pérez ha remarcat que el principal problema per aquest negoci és la dificultat per a trobar sòl finalista.

Pérez també ha indicat que un dels principals problemes del mercat és la dificultat d'accés dels joves a la compra de l'habitatge, malgrat que el crèdit bancari s'està normalitzant, però encara cal una aportació al voltant el 35% del valor per comprar un pis, cosa que fa molt difícil qiue els més joves puguin comprar.