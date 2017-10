Draghi, sobre Catalunya: “La importància del que està passant és significativa”

El president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, ha dit avui que, "evidentment", està seguint "molt atentament" la situació a Catalunya. Amb tot, en ser preguntat per si creu que hi pot haver riscos per a l’estabilitat financera a l’estat espanyol i a l’Eurozona, l’italià ha evitat aventurar-se a respondre perquè considera que "és prematur" avançar el que pot passar. Ho ha dit després d’admetre que "la importància del què està passant [a Catalunya] és significativa".

"És molt difícil comentar esdeveniments que canvien cada dia. És molt difícil […] Sobre si haurà riscos en l’estabilitat financera, seria prematur, veurem què passa. Però estigui segur que ho seguirem amb atenció, amb molta atenció", ha respost Draghi en ser preguntat per Catalunya, després de la roda de premsa que segueix el consell del Banc Central Europeu.

Draghi també ha negat haver rebut cap carta enviada per Oriol Junqueres en què el vicepresident català alertava de les conseqüències econòmiques si no es mediava entre Barcelona i Madrid, segons una informació que va desvelar el diari 'El País'.

L’entitat ha anunciat avui que allarga fins a l’any que ve els estímuls monetaris, tot i que els retallarà a la meitat. Draghi ha explicat que mantindrà l'any vinent 30.000 milions d'euros al programa de compres d'actius, i que no descarta allargar-lo "fins a finals del setembre del 2018, o més enllà, si és necessari". De moment, seguirà amb les compres de 60.000 milions d’euros fins a finals d’aquest any.

Draghi ha valorat positivament l’impacte que està tenint el programa d’ajudes del BCE sobre la inflació, també la subjacent, amb l’objectiu de "mantenir unes condicions de finançament favorables" a la zona euro, perquè la inflació se situï a prop del 2%. Actualment la inflació està en l'1,5%, una xifra que, segons l’Eurobanc, es mantindrà fins a finals d’any.

Els tipus d’interès també se seguiran mantenint al mínim històric del 0%, un nivell que s’ha mantingut des de març del 2016, i així seguirà "durant un temps prolongat" amb l’objectiu de donar suport a la recuperació de la zona euro.