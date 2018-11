Draghi minimitza la feblesa actual i manté els seus plans

El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, ha apuntat avui que, tot i els signes d'alentiment de l'economia, l'organisme monetari europeu manté intactes els seus plans per "normalitzar" la política monetària, un fet que es traduiria en un augment gradual dels tipus d'interès a partir de l'estiu de l'any vinent i de retirada dels plans de compra de deute públic.

"No hi ha cap raó per la qual l'expansió a la zona euro hagi d'acabar de manera abrupta", ha dit Draghi en una conferència a Frankfurt aquest divendres. Segons el president del BCE, "un alentiment gradual és normal en la mesura que l'expansió madura", però ha recordat que l'expansió econòmica a l'eurozona "encara es relativament curta i petita". No obstant, Draghi també ha reconegut que "les dades actuals han sigut dèbils", com ho demostra el fet que, en el conjunt de països que comparteixen la moneda única, el creixement del tercer trimestre d'enguany va ser només d'un 0,2% respecte al mateix període del 2017.

En aquest sentit, Draghi es pot veure empès a mantenir els plans de replegament de la política expansiva actual a causa de l'augment de la inflació, que a l'octubre va ser del 2,2%, per sobre del sostre del 2% que marca el BCE.

Des de fa mesos, Draghi ha anunciat repetidament que el 2018 mantindrà a zero els tipus bàsics i seguirà amb la política de compra de deute públic, dues mesures que expliquen en gran part l'estabilitat financera i la recuperació econòmica a la zona euro dels últims anys. Tot i així, amb l'economia recuperada, també havia insinuat que podria retirar gradualment les compres de bons i augmentar els interessos.