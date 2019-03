L'ERO a Dia afectarà uns 500 treballadors a Catalunya

L'expedient de regulació d'ocupació (ERO) del grup de supermercats Dia afectarà uns 500 treballadors a Catalunya, segons han confirmat a l'ARA fonts sindicals. Actualment, la companyia i el comitè d'empresa es troben en negociacions per reduir l'impacte de l'expedient, a l'espera de la junta d'accionistes prevista per aquest proper dimecres.

Inicialment l'ERO havia d'afectar més de 2.000 empleats a tot Espanya, però a mesura que han avançat les converses aquesta xifra s'ha reduït fins als 1.530, i podria arribar a ser inferior en funció de com continuï progressant el diàleg entre la direcció i els sindicats. Segons els sindicats, els treballadors afectats són majoritàriament personal de botigues –uns 1.400–, mentre que la resta són treballadors de magatzems.

En aquest sentit, els acomiadaments afectaran treballadors de botigues pròpies que la direcció del grup considera que no són rendibles, però no tindran efecte sobre els empleats d'establiments franquiciats ni sobre el personal d'administració de l'empresa. Tot i així, la companyia preveu una reorganització del conjunt de l'operativa del grup que també inclourà altres departaments més enllà dels treballadors de base ocupats en les botigues.

oferta pública d'adquisició (opa) sobre els títols que no controla, per un preu de 0,67 euros per acció.

Els sindicats consideren "vital" el desenllaç de l'assemblea d'accionistes convocada per al 20 de març per l'evolució de l'ERO. A la junta, els accionistes hauran de discernir qui acaba aconseguint el control de l'empresa. Fridman necessita que acceptin les seves condicions inversors que controlin com a mínim un 35,5% de la companyia, la meitat del 71% que no controla.