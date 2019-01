El govern dels EUA acusa Huawei de frau i espionatge industrial i la Xina reclama que tingui un tracte just

El govern dels Estats Units va acusar dilluns la multinacional tecnològica xinesa Huawei de frau bancari per la presumpta violació de les sancions a Iran i de robatori de secrets comercials a una competidora nord-americana. Per la seva banda, Pequín va respondre exigint a Washington que posi final a una "injustificada repressió contra empreses xineses", inclosa Huawei, i que siguin tractades "de manera justa i objectiva". L'empresa nega haver comès cap irregularitat.

El departament de Justícia dels Estats Units va presentar una demanda a un tribunal de Nova York contra Huawei, dues filials i la directora financera i filla del fundador de l'empresa, Meng Wanzhou, per tretze càrrecs de frau i conspiració per haver eludit les sancions contra el règim iranià. A més, va ratificar la petició d'extradició de Meng, que es troba en llibertat sota fiança al Canadà, on va ser detinguda quan la justícia dels Estats Units va reclamar-ne l'extradició al desembre.

Huawei és la principal empresa tecnològica de la Xina, especialitzada en la fabricació de telèfons mòbils i altres aparells electrònics. Les autoritats nord-americanes acusen la cúpula directiva de la multinacional d'actuar "de manera fraudulenta".

Per la seva banda, el govern xinès va respondre exigint un tracte just per a Huawei, que consideren víctima d'una campanya de l'administració nord-americana contra les multinacionals del gegant asiàtic. Segons un portaveu del ministeri d'Exteriors xinès, "durant un temps els Estats Units han utilitzat els poders públics per desacreditar i castigar les empreses xineses, en un intent d'asfixiar la seva operativa legítima".

"Hi ha fortes temptatives i manipulacions polítiques al darrere. Exigim amb fermesa als Estats Units que acabin amb la seva injustificada repressió de les empreses xineses, inclosa Huawei, i que les tracti de manera objectiva i justa", va afegir el ministeri d'Exteriors. "La Xina defensarà amb determinació els drets i interessos legítims de les empreses xineses", va concloure.

En un comunicat emès aquest dimarts, Huawei ha assegurat que "la companyia va buscar una oportunitat de parlar de la investigació" amb el departament de Justícia del govern nord-americà, però que la sol·licitud va ser rebutjada "sense cap explicació". A més, l'empresa ha recordat que l'acusació de secrets comercials ja va ser "objecte d'una demanda civil que va ser resolta per les dues parts després que un jurat no trobés danys ni conductes intencionades ni malicioses" i ha negat que hagi comès "cap de les infraccions de la llei dels Estats Units" de què se l'acusa. La multinacional, doncs, "no té coneixement de cap delicte" comès per Meng i creu que els tribunals arribaran "a la mateixa conclusió", segons el comunicat.