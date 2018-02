Eliminar la bretxa salarial costaria set dècades, segons els tècnics d'Hisenda

La sortida de la crisi torna a evidenciar un problema latent del mercat de treball. La reactivació econòmica també ha revifat la bretxa salarial entre homes i dones, que en l'últim any ha augmentat mig punt percentual a Espanya, segons l'últim informe dels tècnics d'Hisenda, Gestha. L'estudi 'Bretxa salarial i sostre de vidre', presentat aquest dilluns a Madrid, constata que al ritme actual caldrien gairebé set dècades per eliminar la diferència de sou entre gèneres a l'Estat.

Els tècnics d'Hisenda argumenten que la raó principal d'aquesta bretxa és que el nombre de dones que no arriben a un salari de 1.000 euros al mes és molt més alt que el d'homes. Segons l'informe, a més, la bretxa augmenta a mesura que creix la categoria professional, de manera que la xifra de dones que ingressen entre 50.000 i 80.000 euros és la meitat que la d'homes i només 1 de cada 5 treballadors amb un sou de 140.000 és una dona.

Amb tot, Gestha calcula que la bretxa entre homes i dones ja arriba als 4.745 euros de mitjana a Espanya, o el que és el mateix: el salari de les dones és de mitjana un 30% més baix. A Catalunya, on els salaris són, en general, més alts, les dones cobren de mitjana 6.568 euros menys que els homes, un 24% menys, segons l'informe que ha presentat aquest dilluns CCOO.

Aquest segon estudi, que desgrana la situació a Catalunya, destaca que tot i que la bretxa va disminuir els últims dos anys, això no va ser fruit de la millora salarial de les dones, sinó de la precarització generalitzada del mercat de treball, que també va afectar negativament els homes.

Immigrants i el sector de la construcció, els més mal pagats

El sindicat remarca que gairebé 1 de cada 5 dones (el 18%) té ingressos inferiors o iguals al salari mínim interprofessional, l'SMI, mentre que en el cas dels homes és d'1 de cada 12 (el 8%). Com en l'estudi dels tècnics d'Hisenda, CCOO coincideix a remarcar les diferències sobretot en les parts baixes de les taules salarials, perquè és on es concentra el gruix dels treballadors i per tant "on neixen i es perpetuen" les diferències.

En aquest sentit, remarquen que el 55% de les dones treballadores tenen ingressos inferiors als 18.160 euros, mentre que en el cas dels homes només el 36% es troben per sota d'aquest llindar. A més, només 1 de cada 10 dones cobra més de 36.300 euros l'any, mentre que en el cas dels homes són 1 de cada 5.

Per sectors, el de la construcció és on més bretxa salarial es concentra a Catalunya: arriba al 27%. El segueixen els serveis, amb una bretxa del 22%, i el de la indústria, amb una diferència del 21%.

L'informe del sindicat també remarca que les dones més malparades per aquestes diferències salarials són les dones nascudes fora d'Espanya; en aquest cas, la bretxa salarial amb els homes de nacionalitat espanyola es dispara fins al 46%.