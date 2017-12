Espanya, a la cua de la UE en recaptació d'IVA

A Espanya li costa recaptar l'import sobre el valor afegit (IVA) i és a la cua de la Unió Europea. Les dades de l'Eurostat per al 2016 mostren que només recapta l'equivalent a un 6,4% del PIB i, malgrat que aquest percentatge creix considerablement des del 2009 (quan era del 3,9%), només té dos països amb resultats més pobres: Irlanda (4,7%) i Itàlia (6,1%). Això sí, s'apropa a poc a poc a la mitjana comunitària.

Les últimes estadístiques de l'organisme certifiquen que la recaptació per aquest impost a Espanya se situa per sota de la mitjana dels Vint-i-vuit membres de la Unió Europea (7%) i els Dinou de la zona euro (6,8%). Entre els països que més ingressen per aquest impost hi ha Croàcia (13%) i Dinamarca (9,6%).

La pressió fiscal a Espanya es va situar el 2016 en un 34,1%, quatre dècimes menys que un any abans. El percentatge continua estant per sota de les mitjanes del conjunt de la Unió Europea (40%) i de la zona euro (41,3%). És, així, el novè país amb menys pressió fiscal dels Vint-i-vuit.

Creixement de l'eurozona

D'altra banda, l'Eurostat també ha publicat avui les dades de creixement econòmic de l'eurozona, que es va accelerar fins a un 2,6% interanual entre juliol i setembre. Els Estats Units van créixer en aquell període un 2,3% interanual.

En el cas d'Espanya, el PIB va créixer el trimestre passat un 3,1%. Alemanya ho va fer a un ritme del 2,8%.