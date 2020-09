Espanya destrueix més del doble d'ocupació que Europa durant la pandèmia

Les xifres de contagis per coronavirus espanyoles no són les úniques que baten rècords a la Unió Europea. En l'àmbit econòmic, Espanya ja és clarament el país europeu que més pateix les conseqüències de la pandèmia. No només ho certifica la caiguda del PIB, sinó també que l'Estat va ser, de llarg, el país europeu que més treballadors va perdre el segon trimestre de l'any (un 7,6% menys que el mateix trimestre de l'any anterior, més del doble que la pèrdua del 2,9% de la mitjana europea). El mercat laboral espanyol és especialment vulnerable als efectes d'una crisi que toca els seus principals motors: el turisme i els serveis.

L'agència europea d'estadística, Eurostat, ha publicat aquest dimarts la revisió de les dades trimestrals de l'evolució del PIB i dels nivells d'ocupació a la Unió Europea. I les xifres no fan sinó confirmar una situació especialment crua per al mercat laboral espanyol, el que més ocupació està perdent de la Unió Europea.

La de l'Estat no és només una de les economies europees més dependents dels serveis i el turisme; també és el país europeu amb un percentatge més elevat de treballadors temporals (26,9%), que són els que més pateixen ara la pèrdua de feina, com ja es notava a l'abril, quan suposaven el 70% dels llocs de treball destruïts.

De fet, l'Enquesta de Població Activa publicada a finals de juliol revelava que la pandèmia va destruir un milió de llocs de treball a Espanya. Una xifra que, a més, no té en compte els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que comptabilitza com a ocupats els afectars, que superen els tres milions de persones.

Per comparar l'abast de les dades, basant-se en la caiguda de les xifres d'ocupats l'Eurostat calcula que es van perdre 5,1 milions de llocs de treball el segon trimestre a tota l'eurozona i 6,1 milions a tota la UE, si es comparen amb els ocupats de finals del 2019. Són les caigudes més marcades des que es van començar a registrar aquestes dades, el 1995.

El PIB espanyol perd més d'un 20%

En termes de PIB, els països que fan servir l'euro van registrar una caiguda rècord del 14,7% si es compara amb el mateix trimestre del 2019. A tota la UE, la pèrdua és del 13,9%. El pendent de la caiguda és semblant si es comparen les dades entre trimestres, amb descensos d'entre l'11% i el 12% tant a la UE com a l'Eurozona. Un consum de les llars molt més baix i la caiguda de les exportacions i importacions són els principals components que arrosseguen a la baixa el PIB.

A tot això, cal afegir-hi el fet que el primer trimestre ja s'havien notat lleugerament els efectes de l'aturada de l'economia per les mesures de confinament amb caigudes del PIB superiors al 3%. Espanya, amb un dels confinaments més durs d'Europa, ja ho va notar també el primer trimestre, amb un retrocés de més del 5% confirmat per l'INE. Els pronòstics de l'FMI, el Banc d'Espanya i la Comissió Europea fixen la caiguda per a finals d'any de l'economia espanyola per sobre del 13%, cosa que dependrà de l'impacte de la segona onada de coronavirus i de la capacitat de recuperació.

El PIB espanyol es va reduir un 18,5% el segon trimestre si es compara amb el trimestre anterior, però la patacada s'eleva fins al 22,1% si es fixa com a referència el PIB espanyol del segon trimestre del 2019. Espanya és seguida per França i Itàlia, amb davallades interanuals del 18,9% i del 17,7%, respectivament. En canvi, el cop a l'economia alemanya, molt més basada en la indústria, és gairebé la meitat que l'espanyol, amb una pèrdua interanual de l'11,3%.