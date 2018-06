El govern d'Espanya igualarà els preus del dièsel i la gasolina, segons el diari 'Expansión'

El govern de Pedro Sánchez vol incrementar l'impost especial que grava el dièsel, ara que s'ha comprovat que contamina més que la gasolina. Així el gravamen sobre els dos combustibles s'igualaria, segons informa el diari 'Expansión' aquest dimecres.

Ara mateix l'impost especial sobre la gasolina és de 40,25 cèntims per litre, mentre que el del dièsel és de 30,7 cèntims. En cas que s'apliqués la mesura els vehicles amb motor dièsel pagarien 9,55 cèntims més per litre (un augment d'un 31%). L'executiu calcula que es recaptarien 2.140 milions d'euros addicionals, que anirien destinats a partides per combatre el canvi climàtic i fomentar la transició energètica.

Fonts consultades pel mateix mitjà, però, asseguren que volen aplicar l'impost "de manera escalonada". La voluntat del govern socialista és recaptar 600 milions d'euros el primer any. La igualtat entre els dos combustibles s'assoliria en menys de quatre anys.