Espanya diu que no té problemes per finançar-se i rebutja fer servir el fons de rescat europeu

"Per suposat Espanya no té pensat en aquest moment activar cap mecanisme extraordinari. Estem en una situació financera molt positiva". Amb aquesta seguretat la vicepresidenta econòmica Nadia Calviño rebutjava aquest dimarts la possibilitat que Espanya necessiti acudir al fons europeu de rescat (MEDE) per finançar la resposta a la crisi del coronavirus. Aquest matí el seu homòleg francès, Bruno Le Maire, havia defensat la necessitat d'activar aquest mecanisme (pensat per als estats que tenen problemes per acudir als mercats) per a països com Itàlia o Espanya, que estan patint amb especial cruesa la pandèmia del Covid-19. Calviño s'ha mostrat "sorpresa" i ha defensat que no hi ha cap país europeu que es trobi ara mateix en la situació de necessitar activar el MEDE d'aquesta manera. En canvi, sí que creu que s'hauria de fer servir per crear una xarxa de seguretat contra el coronavirus per a tots els països igual que és partidària de l'opció que s'emetin coronabons (eurobons) per finançar una resposta fiscal global i mutualitzar riscos.

Aquest és el debat que té lloc aquesta tarda per videoconferència entre els ministres de finances de la zona euro, en una reunió amb posicions clarament allunyades en què no s'espera cap decisió contundent, sinó més aviat que els ministres deixin per escrit un menú de solucions fiscals com a palanca per apuntalar el bazuca de 750.000 euros del Banc Central Europeu (BCE) i l'anunci de la Comissió Europea d' aixecar qualsevol restricció a l'augment de la despesa pública. "Estem aplanant el camí, sense descartar cap possible solució", explicava en un comunicat el president de l'Eurogrup, Mário Centeno, just abans de la videotrucada.

L'abast de la resposta fiscal conjunta forma part d'un debat polític que aprofundeix en les tradicionals esquerdes de l'eurozona. A una banda hi ha els partidaris d'una major integració fiscal (França, Itàlia, Espanya i Portugal, per exemple), que pressionen –sobretot Itàlia– per actuar de manera massiva i conjunta, compartint riscos amb mecanismes com els coronabons, que tornen a guanyar protagonisme després que Alemanya no s'hi oposés clarament per primera vegada. Però a l'altra banda hi ha els holandesos, els alemanys i els nòrdics, ferms defensors de l'austeritat que ja han hagut d'assumir que és hora de disparar la despesa pública i que prefereixen, com a molt, fer servir els mecanismes habituals com el MEDE, justament condicionats als compliments de l'estabilitat pressupostària i que s'haurien d'activar només quan un estat en concret ho necessita com a últim recurs. En una carta al Parlament dels Països Baixos, el ministre holandès de finances ha deixat clar que els coronabons no són una bona opció i que posen en risc el camí de les reformes a l'eurozona.

Calviño defensa que per a Espanya "no n'hi hauria prou" que l'únic acord que s'aconsegueixi entre països sigui el d'activar línies de crèdit del fons de rescat només per als països que ho sol·licitin, però al mateix temps ha admès que seria una "solució transitòria ben encaminada", deixant ja entreveure que l'oposició dels països de l'austeritat farà difícil anar gaire més enllà. Però també defensa que per no "estigmatitzar" països el que caldria és activar una línia de crèdit del mateix MEDE a petició "conjunta" de tots els països de l'euro que servís per "començar a visualitzar una resposta europea mentre es desenvolupen altres mecanismes estructurals". En aquest sentit, feia referència al fons europeu per a aturats, proposta abanderada d'Espanya, sobre la qual ha assegurat que la Comissió Europea està treballant per accelerar.