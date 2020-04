Espanya no renuncia als 'coronabons', malgrat l'acord de l'Eurogrup

L'acord tancat dijous per l'Eurogrup per mobilitzar 540.000 milions d'euros per abordar les conseqüències econòmiques de la pandèmia ha sigut rebut "amb satisfacció" pel govern espanyol, segons ha assegurat aquest divendres la ministra d'Economia, Nadia Calviño, en una entrevista a la cadena SER. Però Calviño ha assegurat que Espanya seguirà defensant els coronabons per mutualitzar el deute entre tots els socis europeus a "mitjà termini".

Calviño ha dit que la reunió de l'Eurogrup va acabar en un "bon acord", malgrat que ha reconegut que en la reunió dels ministres hi va haver moments de "molta tensió" i que va ser "molt complicat". Per a Calviño, era important que Europa donés "un senyal" de suport a l'acció de cada estat.

La ministra ha explicat que l'acord preveu diversos sistemes de finançament: 200.000 milions en crèdits a empreses per part del Banc Europeu d'Inversions (BEI); un mecanisme extraordinari de liquiditat de 240.000 milions per a la lluita contra la pandèmia a través del fons de rescat, conegut com a mecanisme europeu d'estabilitat (Mede), i l'embrió d'un sistema europeu de reassegurança per l'atur (SURE), amb 100.000 milions d'euros.

"Aquesta xarxa de seguretat a curt termini és molt important, perquè suposa un suport a l'acció nacional, però no vol dir que no hàgim de treballar a mitjà termini en un mecanisme de mutualització del deute", ha indicat Calviño en referència als anomenats coronabons. Espanya treballarà "sens dubte" per aconseguir que es posin "en comú" els costos de la crisi sanitària, ha dit Calviño, que s'ha mostrat segura que això s'abordarà en la pròxima reunió del Consell Europeu. "No deixarem de treballar cada dia per aconseguir una solució més estructural", ha dit.

Nadia Calviño ha defensat, però, l'acord de l'Eurogrup, perquè és un "element de solidaritat de tots els països de la Unió". Concretament sobre Espanya, ha apuntat que els mecanismes "no són per ser utilitzats", llevat el del BEI, que servirà per finançar les empreses i reforçar la línia d'avals de fins a 100.000 milions d'euros a través de l'ICO aprovada pel Govern. I ha indicat que el BEI i l'ICO estan estudiant per veure com articular una "sinergia" entre l'instrument comunitari i l'espanyol, i ha precisat que el finançament dependrà de la mesura en què les empreses públiques i privades accedeixin als crèdits i garanties.

Pel que fa al mecanisme de reassegurança de desocupació, ha explicat que encara no s'ha arribat a un acord sobre el text legislatiu, de manera que el govern espanyol impulsarà "molt" la seva negociació a nivell comunitari. Pel que fa al fons de liquiditat del Mede, ha apuntat que és més una "xarxa de seguretat" que un instrument per ser activat immediatament.

Grans inversions

La ministra Calviño ha afirmat que la majoria d'analistes preveuen una sortida de la crisi en forma de V, si bé ha matisat que s'ha de veure si serà més intensa en el tercer trimestre amb "un rebot molt important" o més "cap a final d'any".

La vicepresidenta del govern espanyol, però, ha precisat que aquesta reconstrucció ha de ser acordada en el pla nacional i comunitari i que requerirà un "gran pla d'inversions" per reactivar l'economia europea. Calviño ha admès que hi ha sectors productius, com el turisme, que no es recuperaran "immediatament" davant d'una demanda mundial "molt enfonsada".