Espanya va tancar el 2017 amb el dèficit públic més alt de la Unió Europea

El dèficit de les administracions públiques espanyoles es va situar l'any passat en el 3,1% del PIB, el més alt de tota la Unió Europea, segons les noves dades que ha publicat aquest dilluns l'oficina estadística europea Eurostat. El portal també ha revisat a la baixa la xifra del deute públic espanyol, concretament dues dècimes menys, fins al 98,1%.

D'aquesta manera, Espanya va ser l'estat membre de la UE amb el desviament pressupostari més elevat, per sobre del 3% que va registrar Portugal, però també Romania (-2,9%), França (-2,7%) i Itàlia (2,4%). Per contra, Malta (+3,5%), Xipre (+1,8%) i Suècia (+1,65) van ser els països comunitaris que van registrar un superàvit més elevat.

En el conjunt de l'eurozona, el dèficit públic durant el 2017 va ser de l'1%, una dècima per sobre de les estimacions de l'abril passat, encara que per sota del desequilibri de l'1,6% registrat el 2016. D'altra banda, entre els 28 països de la UE el dèficit va ser de l'1% al tancament de l'any passat, set dècimes per sota de l'anterior.

Pel que fa al deute, l'Eurostat assegura que Espanya va tancar el 2017 amb un nivell del 98,1% del PIB, dues dècimes menys respecte als càlculs de l'abril i en un descens de nou dècimes en comparació amb les xifres del 2016. Això implica que l'Estat és el sisè país més endeutat de la UE, per darrere de Grècia (176,1%), Itàlia (131,2%), Portugal (124,8%) Bèlgica (103,4%) i França (98,5%). Els estats membres amb menys endeutament respecte al PIB van ser Estònia (8,7%), Luxemburg (23%) i la República Txeca (34,7%).

Així doncs, en el conjunt de la UE la ràtio del deute públic va tancar el 2017 en el 81,6%, respecte al 83,3% del 2016, mentre que a la zona euro es va situar en el 86,8% en comparació amb el 89,1% de l'any anterior.

Entre les revisions respecte a les dades de l'abril passat, l'Eurostat també ha anunciat que el dèficit pressupostari per a Itàlia va ser del 2,4%, una dècima per sobre de l'última estimació que havia publicat. Els objectius del dèficit públic italià són un dels maldecaps actuals en l'agenda econòmica de Brussel·les. Malgrat l'augment del dèficit, però, l'oficina estadística europea va rebaixar la dada del deute públic d'Itàlia fins al 131,2% respecte el 131,8% de l'última estimació.