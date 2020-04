Europa celebra com un èxit l’acord mínim de l’Eurogrup

Les crítiques al paper de les institucions europees per la seva reacció a la crisi del covid-19 i les seves conseqüències econòmiques han sovintejat els últims dies. Per això no és estrany veure l’alegria amb què alguns dels líders europeus han encaixat l’acord, després de llargues i tenses reunions, a què van arribar els membres de l’Eurogrup per mobilitzar més de 500.000 milions d’euros. Tot i això, no tothom està satisfet i alguns estats del sud, entre els quals Espanya, encara mantenen la proposta de coronabons, als quals s’oposen els països del nord, per mutualitzar el deute que generi la resposta a la pandèmia.

El president del Consell Europeu, Charles Michel, va aplaudir ahir el “paquet sense precedents” aprovat per l’Eurogrup. “Assumim junts la càrrega de la crisi”, va assegurar. Per a Michel, el paquet de 540.000 milions d’euros va dirigit a les persones i les empreses amb un mecanisme d’ajuda ràpida. El president del Consell Europeu va anunciar que s’avançarà en el seu desenvolupament en una videoconferència dels membres del Consell Europeu que es farà el 23 d’abril.

“És el moment de posar les bases per a una recuperació econòmica ferma”, va afirmar Michel, que va dir que ja treballa amb la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en un full de ruta. “El pressupost de la UE tindrà un paper significatiu”, va anunciar Michel.

Els ministres d’Economia i Finances (Eurogrup) van tancar dijous l’acord que preveu que el fons de rescat (Mede) doni fins a 240.000 milions d’euros en línies de crèdit als estats, el Banc Europeu d’Inversions (BEI) mobilitzarà 200.000 milions en crèdits a les empreses, i el fons europeu contra l’atur posarà 100.000 milions a disposició dels estats. França, Espanya i Itàlia van aconseguir el suport d’Alemanya perquè aquests fons no quedessin condicionats a reformes per corregir desequilibris del dèficit i el deute i finalment els Països Baixos van cedir.

Espanya vol mutualitzar deute

La vicepresidenta i ministra d’Economia espanyola, Nadia Calviño, va afirmar ahir en una entrevista a la Cadena SER que el govern espanyol ha rebut “amb satisfacció” l’acord de l’Eurogrup. Però Calviño vol un pas més d’implicació dels socis europeus i va deixar clar que Espanya seguirà defensant els coronabons per mutualitzar el deute entre tots els socis europeus a “mitjà termini”. Espanya treballarà “sens dubte” per aconseguir que es posin “en comú” els costos de la crisi sanitària, va dir Calviño.

La ministra va dir que la reunió de l’Eurogrup va acabar en un “bon acord”, malgrat que en la reunió dels ministres hi va haver moments de “molta tensió” i va ser “molt complicada”. Per a Nadia Calviño era important que Europa donés “un senyal” de suport a l’acció de cada estat.

Itàlia, dividida

L’acord assolit per l’Eurogrup ha dividit un altre dels països que s’hi juga més, Itàlia, i ha acabat amb la treva política. El primer ministre, Giuseppe Conte, va reivindicar ahir els eurobons com l’únic “instrument” vàlid per fer front a la crisi econòmica provocada pel coronavirus, mentre que l’oposició, amb Matteo Salvini al capdavant, va acusar el govern de “traïció”.

“Europa afronta la crisi més important des de la Segona Guerra Mundial. Les propostes de l’Eurogrup són un primer pas però són insuficients”, afirmava ahir Conte, que va anunciar la possible reobertura de l’activitat econòmica a partir del 3 de maig.

El mandatari italià va subratllar que la proposta de Roma passa per la creació d’un fons comú finançat amb eurobons que estigui a disposició dels països europeus més afectats en un temps breu. “Les propostes de l’Eurogrup contenen un nou instrument per a la desocupació i un potenciament del Banc Europeu d’Inversions, que són instruments significatius, però el nostre són els eurobons i portarem fins al final la nostra batalla”, va assegurar. “Aquest és l’únic camí per permetre a Europa competir en el mercat global. No signaré fins que no obtingui els instruments adequats al desafiament que estem vivint”, va afegir.

La proposta de l’Eurogrup va decebre l’oposició, que va denunciar que el govern s’havia “agenollat” davant els interessos de la UE i va arribar a demanar ahir la dimissió del ministre d’Economia, Roberto Gualtieri. En una de les compareixences més dures que se li recorden, Conte va acusar Salvini i la líder de l’ultradretà Germans d’Itàlia de perjudicar el país amb les seves “mentides”. “Itàlia no ha signat cap activació del Mede, no ho necessita, perquè considera el Mede un instrument inadequat”, va insistir.