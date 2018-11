Excàrrecs del Banc d'Espanya diuen que desconeixien els sobresous a CatalunyaCaixa

Tres excàrrecs del Banc d'Espanya han assegurat avui que desconeixien els augments de sou que va abonar CatalunyaCaixa a la seva antiga cúpula el 2010, i han precisat que del primer d'aquells increments, l'aprovat al gener del 2010, es van assabentar "per la premsa".

L'exdirector general de supervisió del Banc d'Espanya Jerónimo Martínez Tello; l'exdirector del departament d'inspecció Pedro González i l'excap del grup d'inspecció del BdE Sergio Linares han declarat avui com a pèrits en el judici pels sobresous abonats a la cúpula de l'antiga caixa el 2010, que se celebra a l'Audiència de Barcelona.

Tant l'expresident de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, com l'exdirector general Adolf Todó, per als qui la Fiscalia demana quatre anys de presó, van dir en la seva declaració com a acusats que el Banc d'Espanya estava al corrent de l'augment de salaris a l'entitat, una versió que han contradit avui aquests exalts càrrecs del BdE.

Martínez Tello ha assegurat que, després d'assabentar-se de l'augment de sou aprovat al gener del 2010, que va suposar que Todó augmentés el seu sou fix en 100.000 euros -de 700.000 a 800.000 euros- i el seu variable del 35 al 50%, el va trucar, tant a ell com a la Generalitat, per dir-li que la pujada "no era oportuna".

Això no obstant, els excàrrecs del Banc d'Espanya que han declarat avui també han volgut recordar que CatalunyaCaixa no tenia obligació com a tal d'informar-los dels increments retributius a la seva cúpula perquè el Banc d'Espanya no va tenir competències en matèria de retribucions fins a l'any 2011.