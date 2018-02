El ministre Nadal: "El Mobile no és el lloc per a altres plantejaments polítics"

El ministre d'Agenda Digital i Energia, Álvaro Nadal ha retret a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament que no assistissin ahir a la recepció amb el rei Felip VI. Nadal ha assegurat que el congrés "no és el lloc per a altres plantejaments polítics". A més, ha afirmat que la tensió política a Catalunya "ho posa fàcil" per als qui volen endur-se la cita mundial del mòbil de la capital catalana, "com va passar amb el Brexit".

Així doncs, el ministre ha afirmat que aquesta edició del Mobile està tenint "un èxit equivalent al de l'any passat". En aquest sentit, ha assegurat que hi ha una situació de "normalitat institucional" i ha insistit que durant el sopar d'ahir amb el rei Felip VI "tocava defensar Barcelona com a ciutat tecnològica".

El rei Felip VI; la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáez de Santamaría, i altres autoritats estatals com el ministre d'Energia i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ja han complert aquest dilluns amb la inauguració i la tradicional passejada durant el primer dia del Mobile World Congress. En aquest acte el rei sí que ha coincidit a primera hora amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que també ha pres part en la foto oficial de la inauguració amb els representats de la patronal dels mòbils organitzadora del congrés, GSMA.

Aquesta era una de les fotografies més esperades després que l'alcaldessa i el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, rebutgessin participar a la recepció amb Felip VI. De fet, Torrent no ha participat aquest matí a la inauguració oficial, on sí que hi havia el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. A l'acte tampoc hi havia cap representant de la Generalitat.

540x306 El primer dia del MWC2018, amb Felip VI i la resta d'autoritats / EFE El primer dia del MWC2018, amb Felip VI i la resta d'autoritats / EFE

Salutació freda amb la Generalitat

Felip VI ha visitat el pavelló d'Espanya al congrés, on ha estat aplaudit per empresaris i congressistes. Després s'ha dirigit a l'estand d'empreses catalanes que organitza cada any la Generalitat, on ha saludat el secretari general d'Empresa, Pau Villòria, i el secretari general de Presidència, Joaquim Nin. Tots dos representants de la Generalitat han rebut el rei amb llaços grocs a la jaqueta. Durant la recepció també hi ha estat present el conseller delegat d'Acció, Joan Romero.

Villòria ha explicat que el rei Felip VI els ha preguntat pel volum i el tipus d'empreses catalanes presents al congrés. "Ahir era un acte lúdic, avui és un acte de feina i comencem a treballar. El que queda de la Generalitat després del 155 som al Mobile", ha explicat el secretari general d'Empresa de la Generalitat. En aquest sentit, també ha destacat que tant ell com Nin no hi són "per substituir el president ni els consellers" i ha remarcat el seu objectiu de donar visibilitat a les companyies catalanes que participen al congrés.