L’FMI preveu que el coronavirus enfonsarà l’economia espanyola un 8% el 2020

Una dràstica caiguda del PIB d'un 8% i l'atur per sobre d'un 20%. Aquest és el nou pronòstic del Fons Monetari Internacional (FMI) per a l'economia espanyola, després de revisar aquest dimarts en el seu nou informe les previsions per al 2020. Si es confirma aquesta dada, seria la pitjor en tota la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) des que es va posar en marxa, el 1970, i probablement la contracció econòmica més important des de la Guerra Civil Espanyola.

La revisió dels càlculs de l'organisme ha fet caure en 9,6 punts les últimes previsions, mentre que el creixement de cara al 2021 el situaria en el 4,6%. D'altra banda, l'FMI estima que l’economia mundial es desplomarà un 3% el 2020 per l’impacte del coronavirus, principalment per la contracció d’un 5,9% dels EUA i la frenada de la Xina, que creixerà menys d’un 1,2%.

Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, la portaveu del govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha destacat que l'informe és "molt precoç" i "preliminar" i que situa Espanya en un nivell similar a altres països del seu entorn. "Encara és aviat i hem de ser prudents a l'hora de fer qualsevol tipus d'estimació", ha dit Montero.

Just abans de la seva compareixença, el govern espanyol ja havia reaccionat a les previsions i havia admès que tant aquests càlculs com els d'altres organismes "apunten a una intensa caiguda de l'activitat el 2020". Tot i així, ha insistit que hi haurà un repunt a partir del quart trimestre de l'any i una recuperació "important" el 2021.

"Estaríem parlant d'una crisi intensa però de duració acotada", han reblat fonts de l'executiu de Pedro Sánchez. Així doncs, han concretat que el govern està aprovant mesures en tres direccions: frenar la pandèmia, aprovar mesures econòmiques per ajudar famílies i empreses i "preparar el camí" perquè la recuperació econòmica sigui "tan ràpida com sigui possible".