L'FMI preveu una recessió el 2020 "tan dolenta o pitjor" que la del 2009

L'economia mundial registrarà el 2020 una recessió "tan dolenta o pitjor que la del 2009" com a conseqüència de l'impacte de l'epidèmia de coronavirus i de les mesures de contenció implementades per molts països, segons ha indicat aquest divendres la directora gerent de Fons Monetari Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que ha advertit que el "considerable rebot" estimat per al 2021 dependrà de la rapidesa amb què es resolgui la crisi sanitària.

"Hem revisat les nostres previsions per al 2020 i el 2021 i avui està clar que el món ha entrat en una recessió que esperem que sigui tan dolenta o pitjor que la crisi financera del 2009", ha afirmat Georgieva durant una conferència de premsa en què ha subratllat que la recuperació projectada per al 2021, "quan hi pot haver un considerable rebot", dependrà de si s'aconsegueix controlar el virus a tot arreu i s'evita que els problemes de liquiditat es transformin en una crisi de solvència.

La directora de l'FMI ha expressat la seva preocupació perquè una onada de fallides i acomiadaments no només soscavin la recuperació, sinó que facin descarrilar les societats i ha destacat els esforços fiscals i monetaris de molts països per esmorteir l'impacte de la pandèmia, incloent un esforç afegit de més de 5 bilions de dòlars (4,5 bilions d'euros) per part dels països del G20, al voltant del PIB global.

Georgieva ha considerat "una mesura ben dirigida" el pla d'estímuls de 2 bilions de dòlars (1,81 bilions d'euros) aprovat als Estats Units, que ajudarà a esmorteir el cop del Covid-19 no només al país sinó a tot món. Però ha reiterat, com ahir durant la cimera del G20, que un nombre "excepcionalment elevat" de països requereixen d'ajuda d'emergència de la institució, motiu pel qual ha assenyalat la necessitat de "duplicar" la capacitat de la institució per prestar assistència.

La directora de l'FMI ha indicat que 80 països s'han adreçat a la institució a la recerca d'assistència financera d'emergència, incloent països de baixos ingressos i d'ingressos mitjans, i ha assenyalat que, d'aquesta xifra, tres quartes parts corresponen a sol·licitants d'assistència financera i una quarta part a consultes, tot i que ha afirmat que és probable que també acabin demanant ajuda financera.

Fre a la retribució als accionistes dels bancs

D'altra banda, el Banc Central Europeu (BCE) ha instat els bancs que no abonin cap dividend als seus accionistes fins almenys el mes d'octubre, ja siguin a compte del 2019 o a compte del 2020, a causa de l'impacte del coronavirus, segons ha informat l'autoritat monetària en un comunicat. El Banc d'Espanya ha reiterat aquesta petició als bancs espanyols.

"Per elevar la capacitat dels bancs d'absorbir pèrdues i donar suport als préstecs a llars, petites empreses i companyies durant la pandèmia del coronavirus Covid-19, [els bancs] no haurien de pagar dividends dels anys financers 2019 i 2020 fins, almenys, l'1 d'octubre del 2020 ", ha explicat el consell de supervisió del BCE, presidit per l'italià Andrea Enria.

La recomanació emesa per l'institut emissor també indica que les entitats bancàries haurien d'evitar seguir endavant amb els seus programes de recompres d'accions amb l'objectiu de remunerar els accionistes.

Aquesta recomanació no s'aplica amb efectes retroactius, de manera que no s'han de cancel·lar els dividends ja abonats per certs bancs per a l'any 2019. "No obstant això, esperem que els bancs que hagin proposat als seus accionistes votar una proposta de distribució de dividend durant les pròximes juntes generals d'accionistes esmenin les seves propostes en línia amb aquestes recomanacions", explica el BCE.

Aquesta recomanació explícita es produeix després que fins en dues ocasions el consell de supervisió del BCE hagi instat els bancs a no abonar dividends aprofitant l'alliberament de part dels seus coixins de capital i liquiditat per fer front a l'impacte del Covid-19.