El Fons Monetari Internacional demana més reformes laborals a Espanya per corregir el dèficit públic

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha instat Espanya a continuar reformant el mercat laboral amb l'objectiu de corregir el dèficit públic, que ha titllat de "considerable", segons es desprèn de l'informe anual de l'organisme publicat aquest dimarts sobre el sector exterior.



En concret, la institució presidida per Christine Lagarde ha destacat que les reformes laborals aprovades en els últims anys, concretament la del 2010 i la del 2012, han donat suport a l'economia espanyola. "Les reformes estructurals en resposta a la crisi financera global, particularment les reformes laborals, amb la conseqüent moderació salarial i reducció de dèficit públic, han ajudat a rebaixar els desequilibris", ha valorat l'organisme.



Per continuar reduint el dèficit públic, que arribarà al 2,7% el 2018 i a l'1,8% el 2019 –segons l'últim quadre macroeconòmic del govern espanyol–, l'FMI ha demanat més ajustaments. "Reduir l'encara considerable dèficit públic és una política clau per reduir els desequilibris restants. Avançar amb noves reformes estructurals del mercat laboral, així com una implementació més ràpida de les reformes del mercat de béns i serveis, també són requisits per assolir l'ajustament addicional necessari", ha defensat la institució financera establerta a Washington.