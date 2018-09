Fer-se un Blanco

Qui diu que la política no s’està normalitzant? Els anuncis del ministre Ábalos a Barcelona sobre el corredor mediterrani suposen una normalització apreciable de la postura de Foment. Tot un déjà-vu, una segona part del que el ministre Blanco va presentar a Barcelona el 2011, quan anunciava inversions per 50.000 milions per culminar el corredor, dels quals 8.400 ja s’havien invertit en els AVE radials de Madrid-frontera i Madrid-València. No han sigut 50.000, però la inversió ha sigut suficient per culminar aviat les connexions radials del Madriterrani. Per això Ábalos ens pot dir que el 2021 (passades les eleccions) hi haurà ample internacional a tot el corredor.

Però compte: tot això serà per a passatgers. Les mercaderies quedaran pendents, i són el més rellevant, com explica J.V. Boira, comissionat de l’Estat per al Corredor. Una pregunta detallista: ¿pot ser que el desdoblament Vandellòs-Tarragona tardi tant perquè, quan funcioni, es bloquejarà l’accés ferroviari sud a Tarragona per falta de capacitat? No és per res, només per entendre els 22 anys de retard, i comptant. Ha començat la precampanya!