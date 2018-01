Fitch millora la nota d'Espanya per l'escàs impacte del conflicte català

L'agència de qualificació de risc Fitch ha apujat la nota d'Espanya un esglaó (de BBB+ a A-) de manera que passa d'aprovat alt a notable baix amb perspectiva estable, després de constatar el limitat impacte de la política de Catalunya en el conjunt de l'economia del país.

Es tracta de la primera de les tres grans agències de qualificació que millora la nota a Espanya des del 2015 i la primera que torna el país al nivell A, que va perdre el 2012.

En el seu informe, Fitch assenyala que l'economia espanyola segueix donant mostres de fortalesa, després d'haver corregit desequilibris macroeconòmics i haver aprofundit en la reducció del dèficit públic.

L'agència adverteix que és molt possible que l'executiu central no podrà aconseguir cap acord per tenir uns nous pressupostos el 2018, situació que si es prolonga durant el 2019 podria derivar en unes eleccions anticipades. Aquest escenari no permet albirar grans reformes econòmiques en els propers mesos.

Catalunya aguanta

De l'economia catalana, el 20% de l'espanyola, diu que només s'ha desaccelerat dues dècimes en el quart trimestre, del 0,9 al 0,7%. Segons Fitch, la independència segueix sent altament improbable i centra els seus pronòstics en un acord per un nou sistema de finançament que inclogui una major autonomia. L'agència admet que aquest procés seria llarg.