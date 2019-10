Foment, Pimec, CCOO i UGT pacten un comunicat de mínims i demanen "superar els blocs actuals"

Durant els últims dies s'havia generat expectació davant la possibilitat que les dues principals organitzacions patronals (Foment del Treball i Pimec) i sindicals (CCOO i UGT) pactessin un comunicat conjunt després de la sentència del Tribunal Suprem. Finalment, aquest diumenge les quatre institucions han fet públic un text de mínims que no entra en gaires detalls.

En aquest text, patronals i sindicats fan una crida a "restablir els espais de convivència i cohesió social". "La política –afirmen– està obligada a trobar els mecanismes per resoldre la complexa situació en què ens trobem". Tot seguit demanen que, "lluny d'intensificar les tensions", s'han de buscar "solucions polítiques col·lectives i personals, com és el cas dels condemnats amb penes de presó". En privat, aquestes institucions expliquen que cal buscar la manera de "treure els presos", tot i que en el document no ho diuen amb aquesta claredat.

El comunicat fins i tot queda més curt que el posicionament que aquestes mateixes organitzacions van acordar dissabte amb institucions com el Parlament, l'Ajuntament o el Cercle d'Economia, entre d'altres. El document del dissabte feia una crida a "desescalar i posar fi a totes les violències" i també a "acabar amb la judicialització i aconseguir una solució democràtica al conflicte".

En l'escrit d'aquest diumenge els agents econòmics i socials fan una crida a "superar els blocs actuals" i acte seguit demanen "lideratge institucional" per afrontar reptes com la digitalització, la robotització, la transició energètica, els reptes climàtics i els reptes demogràfics.

"Recuperar la normalitat institucional ha de permetre –afegeixen– emprendre un procés de negociació entre institucions per trobar solucions progressivament satisfactòries [...] ja que la situació actual perjudica els interessos de la societat catalana i espanyola".

Altres organitzacions, com la Cambra de Barcelona, han exigit al govern espanyol que iniciï "un diàleg sense condicions".