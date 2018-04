Foment del Treball encadena el tercer any seguit de pèrdues

La patronal Foment del Treball ha encadenat el seu tercer any seguit amb pèrdues. Així ho reflecteixen els seus comptes. Segons ha pogut saber l’ARA, la patronal va tancar el 2017 amb 54.001 euros en negatiu. Una xifra que, això sí, suposa una reducció respecte als 247.000 euros perduts en l’exercici anterior, com consta en els comptes que l’organització va presentar la setmana passada a la seva junta directiva.

Entre els tres últims anys Foment ha acumulat 530.000 euros en pèrdues, una xifra que supera els beneficis registrats per l’organització empresarial el 2014, l’últim any en positiu. Aleshores l’organització va guanyar 413.080 euros. Uns resultats que, segons va explicar Foment en el seu moment, consolidaven “la bona situació financera malgrat la caiguda d’ingressos” que va caracteritzar l’anterior quadrienni. Des de llavors la patronal no ha tornat als beneficis.

Els ingressos, a la meitat

L’any passat els ingressos de la patronal van ser de 5,7 milions, un 2% més, però lluny dels 10,6 milions que tenia només tres anys enrere. A què es deu aquesta davallada? Fonamentalment a la caiguda de dues grans partides: la de representació institucional (és a dir, els diners públics que rep Foment per la seva presència en òrgans de tot tipus) i la de programes cofinançats. Aquestes dues partides van caure especialment durant el 2016, i durant l’any passat van viure una sort desigual: els diners de representació institucional van augmentar un 39%, mentre que els programes cofinançats (que combinen aportacions públiques amb privades) van baixar un 33%.

Foment explica que els problemes pressupostaris de la Generalitat han impactat clarament en les aportacions públiques que la patronal ha rebut en els últims temps.

Dels 5,7 milions d’ingressos totals que Foment va tenir l’any passat, només un 25% (1,45 milions, 40.000 euros menys que el 2016) prové de les quotes que paguen els associats. En canvi, la facturació que aconsegueix la patronal per les sales i els locals que lloga a tercers (com, per exemple, l’Starbucks que hi ha als baixos del seu edifici, a la Via Laietana de Barcelona) no ha parat de pujar. L’any passat aquests lloguers li van suposar uns ingressos de 1,24 milions d’euros, 140.000 euros més que tres anys enrere, en línia també amb la tendència a l’alça del mercat dels lloguers a Catalunya, i especialment a Barcelona. El 2017 aquesta partida ja va suposar el 21,7% del total dels ingressos. “Els lloguers van com un tret”, expliquen fonts de la patronal.

De fet, la reducció de les pèrdues que s’ha fet durant l’últim any provoca que algunes fonts internes de la patronal assegurin que “Foment no té un problema econòmic”. Les mateixes fonts expliquen que, tot i que hi hagi pèrdues, els resultats sempre poden variar en funció de com es comptabilitzin algunes partides, motiu pel qual mantenen que, en realitat, l’organització és un “caramelet”. “Foment està sanejadíssima”, afegeix una altra font.

Altres empresaris, en canvi, consideren que la caiguda dels ingressos per quotes d’associats hauria de “fer reflexionar” la patronal.

En els últims anys els ingressos també s’han vist afectats per la fallida de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC). D’una banda, perquè era una de les seves patronals associades que, quan va desaparèixer, òbviament va deixar de pagar les seves quotes a Foment. I, de l’altra, perquè la CCC que liderava Miquel Àngel Fraile tenia la seva seu dins de l’edifici de Via Laietana 32 -propietat de Foment- i, per tant, la patronal també va deixar d’ingressar-ne els lloguers corresponents.

Eleccions al desembre

La patronal Foment del Treball celebrarà eleccions a finals d’aquest any. Tot i que encara no hi ha candidatures oficials per succeir Joaquim Gay de Montellà, els noms d’Antoni Abad (actual president de la Cecot, la patronal vallesana expulsada de Foment) i Josep Sánchez Llibre (vicepresident del grup de conserves Dani i exdiputat al Congrés) s’han posicionat com a candidats principals al càrrec, tal com va explicar l’ARA dimarts passat.

La resta de noms que apareixien a les travesses -entre els quals hi havia els actuals vicepresidents de la patronal, Joan Castells i Ramon Adell- han renunciat a aquesta cursa per representar els empresaris catalans.