Foment del Treball admet que entra en política i prefereix "un govern unionista"

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha admès aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio que "alguna vegada sí que la patronal ha entrat en algun aspecte de la política", en referència al fet que l'organització va demanar explícitament a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que formés govern després del 21-D. "El que vam demanar és que la llista més votada formés govern, l’endemà de les eleccions, perquè econòmicament necessitem un govern", ha aclarit Gay de Montellà.

Tot i que d'entrada el president de la patronal ha assegurat que "la política és un altre món" i que la organització que presideix "la deixa de banda", Gay de Montellà ha afirmat que sí que tenen preferències: "Entenem que un govern unionista o constitucionalista, en aquesta etapa, està més en la línia de tot el que és l’articulació jurídica que tenim a Espanya, sens dubte", ha reconegut Gay de Montellà.

Pel que fa a les implicacions de l'aplicació del 155 al món empresarial, el president de Foment ha lamentat que "des que va marxar el conseller Baiget" la patronal no ha notat pràcticament "cap acció de la conselleria". "El dia a dia a les empreses funciona, es treballa, però no hi ha plans ni programes ni acords i no es generen moviments", ha explicat Gay de Montellà.

"El que passa és que l’economia funciona la mar de bé, però, per exemple, tenim molt a prop una pujada de tipus d’interès que representa un nou cicle econòmic. Hem d’estar preparats", ha explicat el president de la patronal, que també ha aprofitat per recordar que Foment es va posicionar públicament en contra del trasllat de seus després de l'1-O.

Malgrat això, Gay de Montellà ha deixat clar que no comparteix cap opció que prevegi la unilateralitat. En aquest sentit, ha mantingut la seva defensa històrica pel pacte fiscal. "Ha de formar part de la negociació; hem de recuperar el diàleg, ara és molt difícil, ja ho entenc, però l'hem de recuperar", ha insistit el president de Foment. "Nosaltres apostàvem pel pacte fiscal, però el 2013 ja parlàvem de pacte institucional, perquè entenem que hi ha aspectes de reconeixement de la territorialitat" que, segons Gay de Montellà, també haurien de tenir-se en compte.

Les explicacions per l'expulsió de la Cecot

Aquesta mateixa setmana Foment ha expulsat del l'organització la patronal vallesana Cecot. Gay de Montellà ha mantingut aquest matí que la decisió "no té a veure amb la política". "Hi ha hagut organitzacions que han tingut dificultats per seguir les normes de funcionament", ha matisat.

"Hi havia una col·lisió en accions i presència amb aquesta organització, que té un caràcter expansiu, i havia creat dificultats entre els membres, i també en la identitat i el posicionament de Foment del Treball", ha explicat el president de Foment. Malgrat això, Gay de Montellà insisteix a negar que l’expulsió de la Cecot sigui per motius polítics i al·lega que és per qüestions de funcionament i organitzatives.